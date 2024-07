Upgrade zorgt voor problemen met bouncing, stelt Sainz

Het Ferrari F1 Team verkeert niet in de beste vorm. De Scuderia kende moeizame weekends in Canada en Spanje, waar nota bene een flinke upgrade werd geïntroduceerd. Dit weekend in Oostenrijk staat het team er weer iets beter bij. Carlos Sainz legde beslag op de vierde startpositie voor de Grand Prix van zondag. Toch is er een ding waar de SF-24 sinds kort mee kampt: "De auto werkt op alle plekken waar we niet stuiteren, maar in de snelle secties gaan we stuiteren", legt Sainz uit. "Wat je op sommige plekken wint, verlies je dan weer elders. Hoe meer snelle secties, hoe negatiever die balans uitpakt voor dat circuit, want je bent gewoon langzamer [door het stuiteren]. Het is niet ideaal, maar het team werkt volle bak om het probleem te verhelpen en om te zien hoe we in Silverstone beter voor de dag kunnen komen.”

De situatie is voor Ferrari dubbel pijnlijk, want met name in de snelle bochten is de SF-24 al niet zo snel als de concurrentie. Sainz legt uit: “Zonder al te veel in detail te treden, is het een combinatie dat we niet sterk zijn in snelle bochten, en dat we tegelijkertijd aan het stuiteren zijn. Dat maakt ons extra langzaam. In bochten 7 en 9 verliezen we per stuk een tiende op Max. In één bocht. Het is heel lastig om dat ergens anders goed te maken. De rest van het circuit zijn we ongeveer even snel. We werken hard om dit nieuwe pakket te leren begrijpen en hoe we het stuiteren kunnen verhelpen voor Silverstone.”

Getekend voor P4

De Madrileen erkent dat Ferrari de voorbije weken is weggezakt in de pikorde. “Een heel lastig weekend. We hebben het de voorbije races niet echt goed gedaan. We zijn in de race echt een stap langzamer dan Red Bull en McLaren en Mercedes. In de sprint en sprint kwalificatie hadden zij een voorsprong op ons. We hebben richting de kwalificatie wat veranderingen doorgevoerd die onze auto sneller maakt, maar ook meer op de limiet. Het is lastig om een goede ronde aan elkaar te knopen. Als je me voor de kwalificatie had verteld dat ik op P4 zou eindigen, had ik ervoor getekend.”

