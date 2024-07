Oscar Piastri boos na verliezen P3: "Dit is beschamend voor F1"

Oscar Piastri leek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk beslag te leggen op een derde startplek. De top-drie zou er zo precies hetzelfde uitzien als die van de sprintkwalificatie, maar niets is minder waar gebleken. Na afloop ging er namelijk een streep door de snelste rondetijd van Piastri. De organisatie heeft weliswaar een werkende oplossing voor track limits gevonden met 2,5 meter brede grindbakken aan de buitenkant van de bochten 9 en 10, maar Piastri zou bij bocht 6 nog altijd buiten de lijntjes hebben gekleurd. Tot woede van de normaal zo stoïcijnse Australiër.

"Ik vind het beschamend", reageert hij voor de camera van Sky Sports. "We steken al het werk in oplossingen voor track limits. We hebben nu gravel bij de bochten 9 en 10 en dan krijg je alsnog dit, terwijl ik niet eens echt naast de baan kwam. Ik bleef op de baan en het was zelfs mijn beste bocht 6 van de hele dag. Vervolgens gaat er een streep door...", concludeert Piastri vol ongeloof. "Ik weet niet waarom we honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's investeren in die laatste bochten als er nog steeds twee plekken overblijven waar je naast de baan kunt gaan. Iedereen is schijnbaar binnen de lijntjes gebleven en ik niet, waardoor het nu is wat het is."

Piastri is niet van mening dat hij iets verkeerd heeft gedaan of dat er aanleiding was om naar iedere millimeter te kijken. "Voor mijn gevoel was dit de beste lijn die ik door bocht 6 heb genomen. Ik zat precies op de limiet van het circuit en volgens mij is dat juist wat iedereen wil zien. Nogmaals: we hebben zo veel moeite gedaan om van alle problemen af te komen op dit circuit en in deze bocht zouden track limits helemaal geen thema moeten zijn. Dat geldt vooral als je op de baan blijft zoals ik deed, of in ieder geval als je niet in het grind komt. Schijnbaar is het alleen mij overkomen en daardoor ben ik er nu zo uitgesproken over, maar ik vind het beschamend dat je ons allemaal tot de limiet ziet pushen en dat de rondetijd dan wordt geschrapt. Als ik één centimeter verder naar de buitenkant zat, dan was ik sowieso in het grind gekomen en was mijn hele ronde om zeep geweest."

Piastri moet de race door het moment vanaf P7 starten. Des te vervelender, doordat hij daarmee in het gedrang terechtkomt. "We zullen ons best doen. Ferrari en Mercedes zitten erg dicht bij ons, terwijl Max in deze sessie een klasse apart was. In de sprintrace hebben we gezien dat de banden nogal snel oververhit raken als je dicht achter een andere auto zit. Dat maakt het lastig, maar we zullen alles geven."

Video: Samenvatting van de Formule 1-kwalificatie in Oostenrijk