Realistische Norris ziet GP van Oostenrijk met angst en beven tegemoet

De GP-kwalificatie leek in die zin op een kopie van de sprintkwalificatie van vrijdag. Leek, want er was degelijk een verschil, namelijk het gat tussen de nummers één en twee. Op vrijdag bedroeg dat gat tussen Max Verstappen en Lando Norris nog geen tiende van een seconde (0.093), op zaterdagmiddag was dat maar liefst vier keer zo groot (0.404).

Norris, die eerder op de dag in de sprintrace het gevecht met Verstappen al snel moest opgeven, boog na afloop van zijn kwalificatierondje het moede hoofd. "Het was weliswaar niet mijn beste ronde, maar ik sta op P2, dus ik heb niets om over te klagen eigenlijk. Maar het was vanaf het begin van de kwalificatie meteen duidelijk dat Max enorm ver voor lag op de rest. Zelfs zijn ronde op een set gebruikte zachte banden was sneller dan mijn ronde op verse banden."

"Ik denk dat wij – als McLaren – altijd heel goed voorbereid naar een race komen", verklaarde Norris het enorme verschil tussen vrijdag en zaterdag. "We doen het vaak vanaf het eerste moment erg goed. Als we op het circuit aankomen dan is de set-up meestal meteen al voor 99 procent in orde. Het lijkt er op dat dat bij Red Bull Racing niet zo is en dat ze hun set-up gisteren niet hebben aangepast. Pas toen ze vandaag [na de sprintrace] wat kleine aanpassingen konden doen, zagen we hun volle potentieel. Terwijl wij niet veel meer in het vat hadden. Dat betekent ten eerste dat wij het gisteren goed hebben gedaan en ten tweede dat zij veel sneller zijn dan wij."

Norris denkt – ook afgaand op de uitslag van de sprintrace – niet dat hij Verstappen morgen kan uitdagen. "Vanochtend [in de sprintrace] reden we allemaal natuurlijk met de set-up van gisteren. Daarna hebben zij dus die aanpassingen kunnen doen en een enorme stap vooruit gezet. Zelfs als we morgen maar de helft van het gat hebben van de kwalificatie dan is het verschil nog steeds twee tienden per rondje en dat is veel, heel veel. Ik ga mijn best doen, maar ik ben er niet van overtuigd dat we het tempo hebben om ze bij te houden."

