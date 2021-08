Tussenrapport Williams: Gevallen grootmacht scoort eindelijk weer

Williams in de eerste seizoenshelft

Rapportcijfer: 7,0

Als de oranje rook is opgetrokken boven de Hockenheimring en de meeste fans al huiswaarts zijn gekeerd, komt het bericht: tijdstraffen voor Alfa Romeo, Robert Kubica promoveert naar de tiende stek. De Pool pakt daarmee een puntje voor Williams, maar kan op dat moment nog niet bevroeden dat de eerstvolgende score twee jaar op zich zal laten wachten. Het restant van 2019 verloopt kleurloos en hetzelfde valt te zeggen van 2020. De voormalige grootmacht rijdt kansloos in de achterhoede en is zelfs als er door chaos buitenkansjes komen nog machteloos.

Lichtpuntje in het verhaal luistert naar de naam George Russell. De jonge Brit houdt Kubica het hele jaar van het lijf in de kwalificaties en dus is het een tikkeltje wrang dat niet hij, maar juist de éénvoudig GP-winnaar uit Krakow het fortuinlijke puntje opraapt. Zie daar trouwens een overeenkomst met de puntenscore van dit jaar. Wederom overklast Russell zijn teamgenoot week in week uit, maar wederom raapt die teammaat meer op als er echt iets te halen valt. Getuige de vreugdetranen na afloop heeft de jonge Brit er echter niet wakker van gelegen: hij weet als geen ander hoe belangrijk het voor Williams is dat de hatelijke nul van het bord is.

Het betekent allereerst dat Williams de rode lantaarn dit jaar zo goed als zeker zal overdragen aan Haas. De kans dat het Amerikaanse team nog überhaupt een puntje gaat scoren is klein, laat staan dat de dubbele cijfers in zicht komen. Williams heeft er inmiddels tien stuks op de teller staan, waardoor P9 bij de constructeurs zeker lijkt en er zelfs mag worden gehoopt op P8. Naast de welkome miljoenen die zo'n klassering oplevert, is het ook symbolisch van belang: Williams zit weer voorzichtig in de lift.

Genoeg om de oude glorie te herstellen is het absoluut nog niet en doordat het technische reglement volledig op de schop gaat, biedt het evenmin garanties voor de toekomst. Maar goed, minstens zo belangrijk is: Williams lijkt eindelijk weer op het juiste spoor te zitten. Dankzij Dorilton Capital is er geld om tegen het budgetplafond aan te werken, dankzij een VW-duo aan de top krijgt de structuur meer en meer vorm en dankzij Russell wordt de kar ook op het asfalt vakkundig getrokken. Kortom: er mag weer worden gedroomd van meer in de Williams-gelederen. Mooi en ook goed voor de Formule 1, al hangt er voor de toekomst nog één groot vraagteken boven de markt: wat als groeibriljant Russell volgend jaar niet meer in Grove te vinden is, kan de stijgende lijn dan worden doorgetrokken of wordt het geduld van fans dan weer op de proef gesteld?

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 7,0 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 7,0 Mike Mulder 8,0 Bjorn Smit 7,0