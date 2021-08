VIDEO: Alle F1-kampioenen opdreunen: Hoe ver komen de coureurs?

De twintig actieve F1-coureurs kregen in ‘Grill the Grid’ de vraag voorgelegd hoeveel wereldkampioenen op rij ze konden noemen, te beginnen bij die van 2020 en eindigend bij die van 1950. Wie een fout maakt, ligt eruit, iets wat Kimi Raikkonen bij aanvang van het spel niet had begrepen, maar waar hij handig gebruik van maakte toen hij het spelletje zat was.

Een coureur in het bijzonder – door Daniel Ricciardo treffend ‘nerd’ genoemd – kwam wel heel erg ver. Hoeveel wereldkampioenen weet jij te noemen?