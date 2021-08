Tsunoda: "Ik kon wel wat meer discipline gebruiken"

Nadat hij vorig seizoen de bazen van het Red Bull F1-team had overtuigd met een derde plaats in het Formule 2-kampioenschap, debuteerde Yuki Tsunoda dit seizoen bij AlphaTauri in de Formule 1. De Japanner oogste veel lof door bij zijn debuut in Bahrein als negende te eindigen. In de volgende drie races kwam hij echter niet meer tot scoren. Dieptepunt vormde de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola, waar hij in de kwalificatie crashte en vervolgens in de race spinde. De terugval deed het team besluiten om hem te laten verhuizen van Engeland naar het Italiaanse Faenza, zodat hij dichter op het team kwam te zitten.

Hoewel hij pas drie maanden in Italië woont, zegt de 21-jarige Tsunoda nu al de vruchten te plukken van zijn verhuizing. In de laatste zeven races wist hij vier puntenfinishes te behalen. “Ik denk dat verhuizen naar Faenza of in de buurt van de fabriek een goede beslissing was”, blikt Tsunoda met Motorsport.com terug op de fase voor en na zijn verhuizing. “De hele raceweek, hoe ik het tempo opbouwde en vooruitgang boekte tijdens de sessies, dat ging – met uitzondering van Frankrijk – veel beter in vergelijking met de eerste drie races of vier races. Ik breng veel tijd door met ingenieurs, meer dan ik normaal zou doen. Dus het is echt een goede zaak.”

Daarnaast vindt Tsunoda het leven in Italië een stuk aangenamer dan dat in Engeland. “Ik houd eerlijk gezegd meer van Italië. Ik houd van het eten, omdat het Japanse eten een beetje lijkt op dat van Italië, en er zijn veel Italiaanse restaurants in Japan. Dus het is een vrij vertrouwde smaak, en gevoelsmatig komt het meer in de buurt van Japan. En ik houd ook van het weer.”

Tsunoda geeft toe dat hij voor de verhuizing naar Italië niet echt veel discipline had. In Engeland bracht hij zijn tijd voornamelijk door met trainen en het spelen van videospelletjes. Nu zit hij regelmatig met zijn ingenieurs in de werkplaats en dat helpt hem een stuk relaxter aan de raceweekends te beginnen. “Samen analyseren we de vorige race en bereiden we ons voor op de volgende race. Ik voel me [daardoor] meer ontspannen voor de vrijdag, omdat het allemaal voorbereid is. Voordat ik naar Italië verhuisde, trainde ik natuurlijk wel, maar ik speelde vooral videospelletjes, de meeste tijd bracht ik door voor het scherm. De laatste tijd probeer ik meer aan het racen te denken en daarmee hebben we al een paar verschillende dingen gevonden en die hebben we verbeterd voor de volgende race. Dus ik voel dat ik elke race stappen maak, ik kon wel wat meer discipline gebruiken.”