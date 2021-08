Tussenrapport Kimi Raikkonen: Hoe lang mogen we nog genieten van de Fin?

Kimi Raikkonen in de eerste seizoenshelft

Positie in het wereldkampioenschap: 17

Aantal WK-punten: 2

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 13e plaats (Hongarije)

Beste resultaat: 10e plaats (Azerbeidzjan, Hongarije)

Rapportcijfer: 5,5

De eerste seizoenshelft van Kimi Raikkonen kan misschien wel het beste samengevat worden door het alom bekende stopwoordje van de Fin zelf: “Bwoah”. Het was namelijk niet al te best. Toegegeven, de tijden waarin The Iceman het beste materiaal tot zijn beschikking had liggen ver achter ons. Met de Alfa Romeo C41 valt weinig eer te behalen, waardoor de wereldkampioen van 2007 samen met teamgenoot Antonio Giovinazzi vooral is aangewezen op een gevecht met de achterhoedeteams van Williams en Haas.

Op pure snelheid moet Raikkonen het tot dusver dit jaar afleggen in de onderlinge kwalificatieduels. Na elf races staat het overtuigend 8-3 in het voordeel van zijn Italiaanse teamgenoot. Zes keer werd de Fin dit jaar al uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel. Een dertiende startplek – vlak voor de zomerstop in Hongarije – is tot dusver zijn beste kwalificatieresultaat.

In de races doet de recordhouder wat betreft het aantal Formule 1-starts het dit jaar een stuk beter. De ervaren Fin legt daarvoor net als leeftijdsgenoot Fernando Alonso vaak al de basis bij de start. Alles bij elkaar heeft hij in de eerste elf races dit seizoen al dertig plaatsen goed weten te maken in de openingsronde. Het hoogste aantal gewonnen plaatsen van iedereen, al valt er zo ver naar achteren op de grid natuurlijk ook meer te winnen dan te verliezen.

Ondanks de betere kwalificaties van zijn teamgenoot is het de Alfa van Raikkonen die ruim 70 procent van de tijd voorop rijdt in de races. Het stelt hem automatisch ook eerder in de gelegenheid om punten te pakken wanneer de vaak snellere concurrenten het verprutsen. Als een sluwe vos pakte Raikkonen punten in Azerbeidzjan en Hongarije, twee races met de nodige uitvallers en waar je als achterhoedeteam dus je slag moet slaan. Raikkonen deed precies dat, al waren de twee tiende plaatsen dan wellicht weer wat mager, zeker vergeleken met de zevende en achtste plaats van grootste concurrent Williams in Hongarije. Het punt in Hongarije kwam daarnaast ook nog eens gelukkig voort uit de diskwalificatie van Sebastian Vettel, al greep Raikkonen met drie elfde plaatsen in Bahrein, Monaco en Stiermarken ook al een aantal keren net naast de punten.

Dat de teleurstellende resultaten van Alfa Romeo ook Raikkonen frustreren werd maar al te goed duidelijk na de Britse Grand Prix. De Fin riep zijn team over de boordradio op om wakker te worden, al moet gezegd worden dat Kimi in de eerste seizoenshelft ook zelf niet altijd even scherp overkwam. In Imola spinde hij voor de herstart van de baan, waarna hij tegen de regels in zijn originele positie weer innam en als gevolg dertig seconden tijdstraf aan zijn broek kreeg. Het kostte hem de negende plek. Nog knulliger was zijn aanrijding in Portugal, waar hij op het rechte stuk naar zijn stuur zat te kijken en daardoor achterop zijn eigen teamgenoot reed. Met een kapotte voorvleugel eindigde hij de race in de grindbak, waarna hij eenmaal thuis in Zwitserland ook nog eens de les gelezen kreeg door zijn zoontje van zes. De volgende grote fout volgde op de Red Bull Ring, waar hij in de slotfase oud-teamgenoot Sebastian Vettel over het hoofd zag en samen met de Aston Martin van de baan vloog.

Hoewel (vrijwel) elke Formule 1-liefhebber de eigenzinnige Raikkonen het liefst nog jaren in de Formule 1 ziet racen, rijst langzaam maar zeker ook de vraag hoe lang we nog kunnen genieten van zijn eerlijke commentaren over de boordradio en – vaak onbedoeld – hilarische pr-optredens. Met zijn schat aan ervaring doet Alfa Romeo er wellicht goed aan om de Fin nog een jaartje langer aan boord te houden met het oog op de nieuwe reglementen voor 2022, maar het is geen geheim dat teambaas Frederic Vasseur inmiddels ook aan het rondkijken is voor een eventuele vervanger.

Cijfers van de redactie:

Erwin Jaeggi 6,0 Ronald Vording 6,0 Koen Sniekers 6,5 Mike Mulder 4,0 Bjorn Smit 5,0