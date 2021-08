Domenicali verklapt: Eerste GP van Miami wordt begin mei verreden

Er werd al jarenlang over gesproken, maar in 2022 gaat een langgekoesterde wens van Formule 1-eigenaar Liberty Media dan eindelijk in vervulling: een tweede Grand Prix op Amerikaanse bodem. Na de nodige kritiek van de lokale inwoners verdween het plan voor een race door de binnenstad in de prullenmand. Een nieuw tijdelijk circuit rondom het Hard Rock Stadium kwam ervoor in de plaats.

De bouw van het circuit in Miami Gardens is inmiddels al in volle gang. Vorige maand werd het eerste asfalt voor het 5,41 kilometer lange circuit gestort, en dat is niet zo gek: over negen maanden zal er namelijk al geracet worden op het nieuwe circuit in Florida.

“We zijn niet eens halverwege het seizoen van 2021, maar we zijn al een tijdje bezig met de planning voor 2022”, vertelt Domenicali. “Er is veel aanbod van locaties voor de kalender van 2022. We hopen in september, oktober de voorlopige kalender te kunnen presenteren. We kunnen wel al bevestigen dat de langverwachte Grand Prix van Miami in de eerste helft van mei zal worden verreden.”

Dat de Grand Prix van Miami verreden wordt in de eerste helft van het seizoen lag al in de lijn der verwachting aangezien de Formule 1 de race gescheiden wil houden van de andere race op Amerikaanse bodem in Austin, die steevast in het najaar wordt verreden. Een geplande datum in de eerste helft van mei komt wellicht wel enigszins als een verrassing, aangezien er verwacht werd dat de race in Miami gekoppeld zou worden aan de Grand Prix van Canada, die doorgaans in juni wordt verreden. Het is ook nog even afwachten wat de datum van de Grand Prix van Miami betekent voor de start van het Europese deel van het seizoen, dat in de jaren voor de pandemie begin mei werd afgetrapt met de Grand Prix van Spanje.

Veel animo van Amerikaanse fans

Hoewel er dus nog geen definitieve datum is geprikt voor de Grand Prix van Miami, zegt Domenicali dat er aan interesse in ieder geval geen gebrek is: “De vraag naar tickets is groot, hoewel de officiële kaartverkoop nog niet gestart is. Verder kijken we ook uit naar de verhuizing van de Russische Grand Prix naar St. Petersburg in 2023.”

Kaarten voor de Miami Grand Prix gaan in de verkoop zodra de datum van de race bekend is gemaakt. Ook in Austin is er geen gebrek aan interesse in de Formule 1. Onlangs gooide de organisatie van de race op het Circuit of The Americas 20.000 kaarten extra in de verkoop voor de 2021-editie van de Amerikaanse Grand Prix, die op 24 oktober wordt verreden.