‘Bottas in gesprek met Alfa Romeo voor 2022-stoeltje’

Mercedes maakte onlangs al bekend dat Lewis Hamilton zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw tweejarig contract, maar het is nog niet bekend wie volgend jaar de teamgenoot wordt van de zevenvoudig wereldkampioen. De strijd om het tweede stoeltje gaat tussen Valtteri Bottas – die sinds 2017 rijdt voor het team – en Mercedes-junior George Russell. Hoewel Hamilton de voorkeur geeft aan een langere samenwerking met Bottas, heeft de Britse wereldkampioen volgens teambaas Toto Wolff geen zeggenschap over de invulling van het tweede stoeltje.

“We zijn altijd heel transparant naar onze coureurs en door mijn persoonlijke band met Lewis praten we over een hoop zaken. Een van die zaken was natuurlijk ook de keuze voor de tweede rijder”, vertelt Wolff in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Maar Lewis heeft op geen enkele wijze geprobeerd om invloed uit te oefenen. Ook heeft hij nooit een duidelijke mening kenbaar gemaakt over wie er volgens hem in de auto moet zitten. Hij vindt de samenwerking met Valtteri fijn, dat weten we allemaal. We weten alles van de samenwerking met Valtteri, maar hij heeft nooit gezegd dat daar ook zijn voorkeur ligt.”

Op de vraag of Hamilton ook vrede zou hebben met Russell als teamgenoot antwoordt Wolff: “Lewis is oké met beide scenario’s. Hij begrijpt de voor- en nadelen van Valtteri en George maar al te goed.”

Bottas bij Alfa Romeo in beeld als vervanger van Raikkonen

Hoewel Mercedes officieel nog geen knoop heeft doorgehakt, lijkt het wel steeds aannemelijker dat Russell volgend jaar mag plaatsnemen in de tweede Mercedes. Dat vermoeden lijkt inmiddels ook te zijn doorgedrongen tot Bottas, die volgens de geruchten al naar alternatieven aan het zoeken is voor 2022. Een terugkeer naar Williams lijkt een optie, maar volgens informatie van onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com staat Bottas ook op het lijstje van Alfa Romeo. Het management van de Fin zou reeds gesproken hebben met Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur.

Bij Alfa Romeo loopt het contract van zowel Kimi Raikkonen als Antonio Giovinazzi dit jaar ten einde. Het lijkt erop dat fans rekening moeten houden met een Formule 1-exit van Raikkonen, die dit jaar nog niet al te veel potten heeft kunnen breken. Het feit dat de wereldkampioen van 2007 zo’n tien miljoen per jaar zou verdienen helpt daar niet echt aan mee. Door het feit dat Alfa Romeo niet langer gebonden is aan Ferrari met de rijderskeuze moet ook Giovinazzi vrezen voor zijn stoeltje. Ruim baan dus voor een eventuele komst van Bottas, die tien jaar geleden in de Formule 3 en in de GP3 al reed voor ART, het team waar Vasseur destijds aan het roer stond.

“Ik heb gehoord dat de Quadrifoglio een goede auto is”, grapt Wolff, wanneer hij door Motorsport.com wordt geconfronteerd met het gerucht dat Bottas volgend jaar mogelijk een Alfa Romeo Giulia op zijn oprit heeft staan. “Valtteri is snel, hij heeft een goed karakter en hij is een teamspeler. Dat is heel belangrijk binnen een team. Ik heb het gevoel dat hij de laatste races een stuk positiever is in zijn aanpak, dat zie je ook terug op de baan. Hij had op pole kunnen staan als hij de slipstream had gehad. En hij eindigde de race slechts een paar seconden achter de leiders, dus hij doet helemaal mee en daar ben ik blij om.”

Besluit laat mogelijk nog even op zich wachten

Is een goed resultaat in Hongarije dan ook de beste manier voor Bottas om een punt te maken? ‘Het gaat niet om het maken van een punt. Het gaat erom dat wij onze koppen bij elkaar steken en met Mercedes een keuze maken over onze line-up. Daar zullen we deze zomer een besluit over nemen. Daarna zien we wel wanneer we het openbaar maken.” Wolff laat daarmee direct doorschemeren dat we tijdens de zomerstop niet direct op nieuws hoeven te rekenen over het tweede stoeltje bij Mercedes: “Niet per se nee.”