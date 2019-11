Wolff: "Zonder Brawn, Haug en Schumacher geen succesvol Mercedes"

Toto Wolff liet Motorsport.com weten dat zijn baan als teambaas van Mercedes niet gepland was. Hij begon zijn Formule 1-loopbaan bij Williams, maar werd op een gegeven moment benaderd door Mercedes-topman Dieter Zetsche. "Als buitenstaander werd ik gevraagd om te kijken of het Mercedes F1-team met de beschikbare middelen en organisatie de eigen verwachtingen kon waarmaken en kampioenschappen kon winnen."

Een onbekende in de wereld van de racerij was Wolff niet, maar een gevestigde naam was hij allerminst. Tot Dieter Zetsche op hem afstapte. Hij zag wat in de Oostenrijker vanwege zijn ervaring als investeerder met diepgaande kennis over de motorsport. Zetsche dacht dat hij een prima adviseur zou zijn. "Mijn samenvatting was iets als: 'Je werkt met een soortgelijke organisatie, een soortgelijke structuur en soortgelijke middelen als Williams, dat in de top-vijf zat. Er zit een gat tussen de verwachtingen en wat er echt mogelijk is'", aldus Wolff.

De Daimler Group reageerde vervolgens door vanaf 2013 aanzienlijk meer geld in het Formule 1-project te steken. Strategisch gezien was dat op het juiste moment vanwege de overstap naar de nieuwe hybride-motoren in 2014. "Het ging in eerste instantie om mijn mening als extern persoon. Ik probeerde voorzichtig mijn bevindingen te laten zien en mening daarover te geven. Ik had tenslotte nog maar net een jaar bij Williams doorgebracht op operationeel niveau. Dat jaar hadden we een race gewonnen en de vraag die Zetsche me stelde was: 'Hoe kunnen jullie als Williams een race winnen en wij als Mercedes niet? Met welke middelen werken jullie?' En uiteindelijk waren het dezelfde middelen."

Belangrijke rol voor Schumacher

Pas na een volgende meeting kwam Wolff aan boord bij Mercedes, al is hij zich ervan bewust dat het succes van het team in het hybride V6-tijdperk ook voor een groot deel aan Michael Schumacher te danken is. De zevenvoudig wereldkampioen maakte na een afwezigheid van meerdere jaren zijn comeback in de koningsklasse bij de autofabrikant en pleitte onder andere voor een groter budget. Ook Ross Brawn en Norbert Haug noemt Wolff als mannen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd. "Michael heeft ook een grote rol gespeeld. Zonder Brawn GP, de visie van Norbert en Michael als stercoureur zou ons succesverhaal niet hebben bestaan", weet hij.

Met medewerking van Christian Nimmervoll, Motorsport.com Duitsland