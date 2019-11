Norris: “Gat met concurrentie kleiner dan resultaten aantonen”

McLaren is hard op weg naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De Britse formatie was met name in de tweede seizoenshelft regelmatig sterk onderweg. Met nog twee races te gaan verdedigt de equipe uit Woking 38 punten op rivaal Renault. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn, stelt rookie Lando Norris.

“In de kwalificatie komen we er net mee weg hoe de auto presteert. Het is op het randje. De wagen is lastig te besturen, dat is een fundamenteel probleem”, legt Norris uit. “De problemen die we hebben worden enigszins gemaskeerd door vers rubber. Dat geeft ons precies dat wat we nodig hebben in een kwalificatieronde. Daarom zijn we min of meer in staat om beter te presteren dan dat we in de race kunnen. De problemen ontstaan zodra de banden wat afnemen. In de kwalificatie presteren we op het randje. De auto doet het dan goed maar in de race komt op oudere banden de ware aard naar boven. Nieuwe banden maskeren het probleem dus eigenlijk.”

McLaren zette in de Grand Prix van Amerika de sterkste kwalificatie van het jaar neer door voor het eerst dit seizoen binnen 1 procent van de snelste tijd te eindigen. Renault-coureur Daniel Ricciardo was zes tienden langzamer dan de beste McLaren, maar eindigde in de race wel voor beide rijders van de formatie uit Woking. Op de vraag van Motorsport.com of het gat tussen McLaren en de concurrentie kleiner is dan de statistieken laten blijken, antwoordde Norris: “Ja, ik denk het wel. We zijn goed in kwalificeren. Dat is een bonus want we beginnen keer op keer op een goede uitgangspositie aan de race. Dan heb je zo nu en dan vrije lucht. Daardoor komen onze zwaktes minder snel bloot te liggen. Vrije lucht verhult ze enigszins, terwijl de anderen achter ons klem zitten. Omgekeerd hebben wij veel grotere problemen en dat realiseren we ons pas als anderen ons volgen, dan zijn we niet veel sneller.”

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell