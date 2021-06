Verstappen grapt over Horner en Wolff: "F1 heeft boksring nodig"

In Azerbeidzjan is er wederom veel aandacht voor het al dan niet 'excessief doorbuigen' van de achtervleugels. Red Bull is één van de teams onder het spreekwoordelijke vergrootglas en moet vanaf de Franse GP met een stijvere vleugel rijden. Mercedes wil dit weekend alvast actie zien en heeft meermaals gedreigd met een protest. Horner liet daarop weten: "Als ik Toto was, zou ik vooral mijn mond houden." De Red Bull-teambaas wees daarmee op de doorbuigende voorvleugel van Mercedes, al ziet Wolff daar niet meteen iets verkeerds in.

De Mercedes-teambaas voelt zich dan ook niet aangesproken door de uitlatingen van Horner. "Christian is een soort windbuil en iemand die graag voor de camera’s verschijnt. Hij is nogal gevat [met one-liners], maar hij kan in mijn ogen beter iets bescheidener zijn", reageert Wolff. Na de kwalificatie laat hij aan onder meer Motorsport.com weten dat er nog geen besluit is genomen over een eventueel protest. "Iedereen wordt een beetje moe van die flexi-wing saga volgens mij en dat geldt ook voor mezelf. Laten we zien wat er gebeurt. Ik weet niet precies wat Red Bull vandaag op hun auto's had en wat ze morgen gaan doen. Dan zullen we [na de race] pas een besluit nemen over een eventueel protest."

Een boksring in plaats van straffen?

Tot die tijd gaat de woordenstrijd tussen Horner en Wolff door. De coureurs van beide teams volgen het met een glimlach en komen tijdens de persconferentie in Baku al met een ludieke oplossing. "We zouden die twee eigenlijk in een boksring moeten stoppen", grapt Hamilton, waarop Verstappen inhaakt: "Maar ik denk wel dat ze in verschillende gewichtsklassen vallen, er zit in ieder geval een behoorlijk verschil in qua lengte. Maar goed, ik ben sowieso voor een boksring in de Formule 1 in plaats van straffen uitdelen. Dat zou geweldig zijn", lacht de Nederlander. Om daarna nog iets serieuzer te vervolgen: "Dit is de Formule 1 hè. Er staat veel op het spel, iedereen wil winnen en iedereen is competitief. Dat is volgens mij heel natuurlijk en het is ook leuk voor de mensen om te lezen, toch? Dit brengt er een beetje vuur in."

Ook Hamilton kan best genieten van het steekspel op de achtergrond. "Zij zijn de twee leiders en hebben allebei een enorme bijdrage geleverd aan het succes van beide teams. Ze gaan natuurlijk man-tegen-man in dit geval, maar dat is logisch omdat het in de titelstrijd ook tussen deze teams gaat. Maar over het algemeen laten wij het liever op het circuit zelf zien in plaats van met woorden, laten we dat ook zo houden."

Video: Hoe zit het precies met de flexi-wings in F1 en de politieke strijd tussen Mercedes en Red Bull?