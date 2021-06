Perez baalt van kwalificatie: "Had op eerste startrij moeten staan"

Het betekent dat Perez zondag als zesde vertrekt op het Baku City Circuit, al is dat ver beneden zijn eigen verwachtingen. "Ik ben enorm, maar dan ook enorm pissed off over vandaag", aldus Perez tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik had minimaal bij de eerste twee moeten staan, op de eerste startrij dus. Vandaag is een grote teleurstelling voor mij. Ik was aan een goede ronde bezig. In bocht vier zat ik al twee tienden onder mijn snelste tijd van de sessie, maar toen blokkeerde ik een wieltje. Ik zat waarschijnlijk iets te dicht achter Lando en de wind trok ook aan."

"We zaten er continu goed bij in Q1 en Q2, maar toen het er echt om ging, was het een ramp. De out-laps waren ook al een ramp. Dit circuit is zo lang, maar het leek wel alsof iedereen op dezelfde plek wilde zitten. Het was heel lastig om een vliegende ronde te starten", baalt Perez stevig in gesprek met de schrijvende pers. Des te meer doordat het in Azerbeidzjan de goede kant op leek te gaan voor de Mexicaan. Perez heeft steeds gezegd vijf races nodig te hebben en in Baku, tijdens zijn zesde raceweekend, was hij tot Q3 steevast op de voorposten te vinden.

Vijf races achter de rug, structurele verbeteringen?

"Mijn tempo laat, los van de kwalificatie, zien dat we een stap hebben gezet. We hadden in die kwalificatie veel verder naar voren moeten staan. Ik moet zeggen dat de ronde van Leclerc erg sterk was, maar los daarvan hadden we de snelheid om voor pole te vechten. Het is in ieder geval niet zoals in Monaco, waar we enorm tekortkwamen. We hebben hier vanaf de eerste trainingen laten zien dat het beter gaat, in dat opzicht maak ik me geen zorgen." Perez hoopt bovendien dat zijn verbetering structureel is. "We hebben veel dingen geanalyseerd, het zijn lange weken voor mij geweest. Maar dat heeft wel geholpen en daardoor is mijn feedback naar de engineers ook beter geworden. We kunnen dus veel positieve dingen meenemen en in mijn optiek kunnen we ook wel een goede race hebben, al ben ik vandaag vooral teleurgesteld."