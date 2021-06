Gridstraf en strafpunten voor Norris na negeren rode vlag

Lando Norris reed zaterdag in het eerste deel kwalificatie over het lange rechte stuk op het moment dat de gecrashte Antonio Giovinazzi een rode vlag veroorzaakte. Norris naderde op dat moment met een flinke vaart de pitingang en twijfelde of hij de pits moest opzoeken. Over de boordradio vroeg de Brit zijn team of hij de pits in moest duiken, maar op het moment dat zijn engineer antwoord gaf was het voor Norris al te laat: de McLaren-coureur reed op dat moment al over de stippellijn die de pitingang markeert, waarna hij toch op de baan besloot te blijven voor een extra ronde over het Baku City Circuit.

Omdat Norris met zijn extra ronde geen gehoor had gegeven aan het reglement, dat de coureurs opdraagt om bij een rode vlag meteen de pits op te zoeken, werd de coureur na afloop op het matje geroepen bij de stewards. Die oordeelden dat Norris zich niet had gehouden aan de regels, maar kwamen de coureur wel enigszins tegemoet omdat hij maar kort de tijd kreeg om te reageren op de rode vlag. In plaats van een vijf plaatsen gridstraf die doorgaans op de overtreding staat, kreeg Norris een gridstraf van drie plekken opgelegd.

“Norris reed net op het lange rechte stuk toen de rode vlag werd gezwaaid”, valt te lezen in de verklaring van de stewards. “De rode lichten knipperden aan de linkerkant van de baan en op het dashboard van de auto. De coureur gaf toe dat hij snelheid had geminderd, remde en de pit in had kunnen duiken. Op dat moment wist hij echter niet zeker wat hij moest doen en vroeg hij zijn team over de radio om advies. Het team sommeerde hem om direct de pits op te zoeken, maar het was te laat waarna Norris nog een keer start/finish passeerde.”

Norris: "Denk dat ik niets verkeerd heb gedaan"

Norris liet voor zijn bezoek aan de stewards weten dat hij zich van geen kwaad bewust was: “Ik wist niet echt wanneer ik nog naar links of rechts kon sturen”, vertelde de Brit. “Ik ging direct van mijn gas en had niet het idee dat ik iets verkeerd deed. Ik had best een aardige snelheid als ik op dat moment de pits zou zijn ingedoken. Ik denk niet dat ik iets verkeerd heb gedaan.”

Door de gridstraf zakt Norris van de zesde startplek terug naar de negende startplaats. Sergio Perez, Yuki Tsunoda en Fernando Alonso schuiven als gevolg een plekje op naar voren. Naast de gridstraf heeft Norris ook drie strafpunten ontvangen voor het misverstand. Het brengt zijn totaal nu op acht van de maximaal toegestane twaalf strafpunten.