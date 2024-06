Na de Grand Prix van Spanje klonk er wat onenigheid tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz. Al vroeg in de race opende Sainz de aanval op zijn teamgenoot om de vijfde plaats over te nemen, tot verbazing van Leclerc. Na de race verklaarde de Monegask namelijk dat vanuit het team de opdracht was gegeven om in het begin zo veel mogelijk banden te sparen om zo in de slotfase de aanval te kunnen openen. "Carlos spaarde helemaal niet in bocht 14 en had toen natuurlijk een kans om me in te halen in bocht 1. Dat is jammer, want we verloren daar allebei tijd door. Het was een beetje onnodig, al begrijp ik ook wel dat dit zijn thuisrace en een belangrijk moment in zijn carrière is, dus ik vermoed dat hij iets spectaculairs wilde doen. Maar ik was daar dan waarschijnlijk niet de juiste persoon voor", aldus Leclerc.

Op beelden was ook te zien hoe Leclerc en Sainz met elkaar in discussie gingen na de race bij het weegmoment. Tom Coronel stelt in het Viaplay-programma 'In de Slipstream' dat deze spanning tussen de twee teamgenoten - wetende dat Sainz na dit seizoen weg moet bij Ferrari - alleen maar zal toenemen. "Op het moment dat het contract van Carlos opgezegd was, was het natuurlijk wel heel duidelijk", stelt Coronel. "Ik bedoel, we zagen al in China hoe ze met z'n tweeën omgingen." Hij doelt daarmee op het incident in de sprintrace aldaar, waar Leclerc op de boordradio riep dat Sainz harder tegen hem streed dan tegen concurrenten van andere teams. "Dit blijf je houden en eigenlijk bouwt dit alleen maar op", weet Coronel zeker. "En dat bouwt zich op totdat het een keer explodeert en die twee Ferrari's eraf gaan. Volgens mij hebben we dat wel eens eerder gehad in Brazilië."

Alpine betere optie dan Williams

Sainz moet zijn waarde tonen aan andere teams, aangezien hij bij Ferrari plaats moet maken voor Lewis Hamilton. De Spanjaard wil snel een beslissing nemen over zijn toekomst, al zijn zijn opties binnen de Formule 1 beperkt. Het zou neerkomen op een keuze tussen Sauber/Audi, Williams en een nieuwe kandidaat in de vorm van Alpine. Bandenexpert Kees van de Grint meldt dat Sainz bij Williams zal tekenen, maar Coronel wil dat niet geloven. "Het team heeft niet eens een tweede chassis bij zich, daar ga je je carrière toch niet neerleggen?", wijst hij naar begin dit jaar, toen Williams in Australië de auto van Logan Sargeant aan Alexander Albon moest overdragen na een crash van laatstgenoemde in een vrije training.

Van de Grint vraagt zich van zijn kant juist af of Sainz wel genoeg heeft gedaan om indruk te maken op de grotere teams. "Als je teambaas bent van Audi - waar ik ook niet zo veel vertrouwen in heb - zit je dan nog wel op hem te wachten?" Coronel vindt wel degelijk dat Sainz genoeg heeft gedaan, mede door zijn zege in Singapore vorig jaar en dit jaar nog in Australië. "Ik kijk naar de langere termijn. Het is best of the rest, je hebt niet meer keus. Hij zit wel in de piek van zijn carrière, hij moet dus niet voor een team gaan dat ergens achteraan zit te bakkeleien." Gevraagd of Alpine dan een betere keuze zou zijn dan Williams, antwoordt Coronel stellig: "Ja."