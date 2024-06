De prestaties van Alpine zijn in de laatste Formule 1-races flink verbeterd. Waar de Franse renstal tijdens de seizoensopener in Bahrein het langzaamste team was, scoorde het in Spanje voor de tweede keer op rij met beide auto's punten. In gesprek met Canal+ vertelt teambaas Bruno Famin dat ook hij de verbeteringen ziet, maar voor de komende races houdt hij nog een slag om de arm. "We kunnen niet garanderen dat we nu alles begrijpen, maar volgens mij is dat bij de andere teams net zo", aldus de Fransman.

Famin is wel blij met de kentering in het seizoen. Hij wijst naar verschillende factoren waardoor het nu beter gaat. "Het is de auto met de banden. Eigenlijk het hele pakket, dat moet allemaal perfect zijn. Het begrijpen waarom [het perfect is], dat is het moeilijke van deze sport", begint de 62-jarige teambaas. "We begrijpen de auto beter en we hebben sinds een paar weken David Sanchez als de nieuwe technische directeur. Hij brengt een frisse blik mee."

Met de komst van Sanchez is er intern ook het een en ander veranderd, zo onthult Famin. "We doen de dingen een beetje anders en pakken het anders aan. Ik denk dat we daardoor alles wat beter begrijpen", aldus Famin. "We zien dat er wel gaten zijn en dat we niet altijd krijgen wat we verwachten, maar we boeken progressie."

Opmerkelijk is dat Alpine in Montreal een chassiswissel tussen de coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon uitvoerde. Laatstgenoemde is vrij duidelijk over het verschil dat hij voelde tussen de twee auto's, maar Famin ontkent dat er grote verschillen zijn. "Het is de indruk die Esteban heeft, maar ik kan dat niet bevestigen. We hebben geen data of iets anders objectiefs wat dat kan bevestigen. We weten dat de chassis' in gewicht iets verschillen, maar het is een heel klein verschil", legt hij uit. "We zeiden dat we de coureurs een gelijke behandeling gingen geven, vandaar de wissel. Eerlijk gezegd zien we tussen de twee chassis' geen objectief verschil tussen."