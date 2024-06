Leclerc verbaasd door actie Sainz in F1 Spanje: "Dit was onnodig"

Vanaf de derde startrij wisten Charles Leclerc en Carlos Sainz dat de Grand Prix van Spanje geen makkelijke zou worden, maar de twee maakten het elkaar vroeg in de race al behoorlijk lastig. Leclerc lag vijfde met Sainz in zijn kielzog en toen hij DRS kreeg, ging hij direct in de aanval in bocht 1. Dat ging niet zonder slag of stoot en uiteindelijk was er zelfs licht contact tussen de beide Ferrari-coureurs, die na 66 ronden racen op dezelfde positie zouden eindigen: P5 en P6.

Leclerc was niet onder de indruk van de actie van Sainz. "We hadden aan het begin van de race een duidelijke strategie: beide auto's moesten banden sparen om later de aanval te kunnen openen", verklaart Leclerc. "Carlos spaarde helemaal niet in bocht 14 en had toen natuurlijk een kans om me in te halen in bocht 1. Dat is jammer, want we verloren daar allebei tijd door. Ik had schade aan mijn voorvleugel omdat Carlos instuurde en niet zag dat ik aan de binnenkant zat. Dat heeft onze race lastiger gemaakt."

Leclerc begreep niet helemaal waarom Sainz de duidelijke opdracht van Ferrari besloot te negeren. "Het was een beetje onnodig, al begrijp ik ook wel dat dit zijn thuisrace en een belangrijk moment in zijn carrière is, dus ik vermoed dat hij iets spectaculairs wilde doen. Maar ik was daar dan waarschijnlijk niet de juiste persoon voor", maakt de Monegask duidelijk dat hij hier niet van gediend is.

Niet het beste weekend voor Ferrari

Waar Sainz en Leclerc het wel over eens waren, was dat Ferrari op het Circuit de Barcelona-Catalunya niet snel genoeg was om Mercedes te verslaan. Lewis Hamilton kwam als derde over de streep, gevolgd door teamgenoot George Russell . Sainz zag al snel in dat het moeilijk zou worden om de Mercedessen te kloppen en besloot om voor een andere strategie te gaan. De Spaanse coureur ging van de zachte band naar de mediums om vervolgens de race op de harde band uit te rijden.

"Er was geen manier om voor dat podium te strijden, maar het was duidelijk dat de undercut op de mediums en harde banden zich vandaag niet uitbetaalde", zegt Sainz. "Deze banden waren gewoon te langzaam vandaag. Iedereen die van soft naar medium naar soft ging, was duidelijk sneller. Het heeft zich gewoon niet uitbetaald. In de race heb ik ongeveer gespiegeld wat Russell deed en ik was een tiende of twee langzamer. Charles spiegelde wat Hamilton deed en was ook een tiende of twee langzamer. En uiteraard hadden Red Bull en McLaren een streepje voor. Het was niet ons beste weekend", aldus Sainz.

Video: Bekijk hier het incident tussen de Ferrari-coureurs