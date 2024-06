De afgelopen weken leek het er op dat Carlos Sainz slechts twee keuzes had voor het seizoen 2025: een overstap naar Williams of Sauber /Audi. Beide teams hebben op dit moment moeite om constant goede prestaties neer te zetten, maar de keuze leek op Williams te vallen. Nu heeft Alpine zich echter ook gemeld in deze strijd om de diensten van de 29-jarige Spanjaard. De Franse renstal zoekt naar een opvolger van Esteban Ocon en zou Sainz een aantrekkelijk bod hebben gedaan om zijn toekomst te verbinden aan het team.

Alpine leek op basis van de eerste races van het seizoen ook niet de beste optie voor Sainz, aangezien Pierre Gasly en Ocon het moeten doen met een te zware auto en dat betekende dat punten ver weg waren. In Spanje pakte het team drie punten dankzij een P9 en P10 en de A524 oogde op het circuit met veel variatie aan bochtsoorten weer wat sterker. Daarmee lijken Williams en Sauber de mindere opties, aangezien Sauber nog steeds wacht op het eerste punt van het jaar terwijl Williams slechts twee punten heeft.

De poging van Alpine om Sainz binnen te halen volgt na de aanstelling van voormalig F1-teambaas Flavio Briatore als uitvoerend adviseur van het F1-team en Renault-CEO Luca de Meo. De Italiaan moet zich ook buigen over de rijdersline-up voor 2025 en is in de paddock van Barcelona ook regelmatig gespot met De Meo. Briatore staat bekend als iemand die topcoureurs kan weglokken, zoals dat in 1991 ook al gebeurde met Michael Schumacher

Alpine gaf eerder nog aan de rijdersmarkt rustig af te willen wachten, maar daar lijkt met de komst van Briatore dus verandering in te zijn gekomen. Bovendien weet het team uit Enstone ook dat niet alleen Ocon na dit seizoen vertrekt, maar ook dat Gasly's contract afloopt. Sainz heeft intussen aangegeven dat hij snel een knoop wil doorhakken over zijn F1-toekomst om zo min mogelijk afleiding te hebben, maar tegelijkertijd wil hij ook weer niet te overhaast een beslissing nemen en alle opties goed afwegen voordat hij een krabbel zet onder een contract. Zijn vader, Carlos Sainz Sr., was aanwezig in de Spaanse F1-paddock en bracht bezoekjes aan de motorhomes van Sauber en Williams. Zelf weet Sainz nog niet wanneer er duidelijkheid komt over zijn toekomst. Gevraagd door Motorsport.com of dat al bij de Oostenrijkse Grand Prix het geval kan zijn, antwoordde Sainz: "Dat zou kunnen. Dat is niet zeker, maar het zou kunnen."