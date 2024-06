De eerste F1-race van Oscar Piastri: Veelbesproken, al vóór debuut

In de juniorklassen is er één coureur die de concurrentie flink wat angst inboezemt: Oscar Piastri. De Australiër maakt indruk en wint in 2019 de Formula Renault Eurocup, waarna hij de opstap maakt naar het Formule 3-kampioenschap. Gezien zijn opmars zijn de verwachtingen hoog, maar dat hij als debutant ook dat kampioenschap direct wint, komt toch als een verrassing. Wanneer hij een jaar later ook bij zijn debuut in de Formule 2 de titel verovert, is één ding duidelijk: Piastri is voorbestemd voor de Formule 1.

Eén ding lijkt daarbij ook al duidelijk: Alpine is zijn bestemming. Het talent wordt in 2020 namelijk opgenomen in de Alpine Academy en met zijn indrukwekkende prestaties ligt het voor de hand dat Alpine hem in 2022 promoveert naar de Formule 1. Dat gebeurt niet: Piastri krijgt een reserverol voor 2022 en mag een programma ter voorbereiding op F1 afwerken, maar moet nog van de zijlijn toekijken. Voor 2023 moet er dan toch wel plek zijn? Zo voor de hand liggend blijkt dat niet, aangezien Alpine Fernando Alonso nog langer wil houden. Dat gebeurt echter niet zoals Alonso dat zelf voor ogen heeft en dus kondigt hij aan dat hij in 2023 naar Aston Martin verkast om het zitje van Sebastian Vettel in te nemen. De weg naar de Formule 1 is nu dus vrijgemaakt.

Oscar Piastri in dienst van Alpine F1 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Wanneer dat nieuws naar buiten komt, volgt Alpine niet veel later met de aankondiging dat het Piastri promoveert naar het F1-team voor 2023. Het is goed nieuws voor de pupil van Mark Webber, maar op de achtergrond is hard gewerkt aan een ander plan. Webber heeft namelijk voor Piastri een voorcontract geregeld bij McLaren F1. Onder de aankondiging van Alpine reageert Piastri dan ook met de inmiddels zeer bekende zinnen: "Ik begrijp dat Alpine F1 zonder mijn toestemming eind deze middag een persbericht heeft uitgegeven waarin staat dat ik volgend jaar voor hen rijd. Dit is onjuist en ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023. Ik zal volgend jaar niet voor Alpine rijden."

Alpine is uiteraard niet blij met de situatie en de zaak komt zelfs bij het FIA Contract Recognition Board te liggen. Zij oordelen echter in het voordeel van McLaren: Piastri's contract bij McLaren is rechtmatig en dus ziet Alpine het jonge talent verdwijnen naar de concurrentie.

Problemen hinderen Piastri

Zo is er in aanloop naar zijn Formule 1-debuut al veel te doen geweest om Piastri, van wie nu misschien wel nog meer verwacht wordt dan voorheen omdat McLaren dus bereid was om ver te gaan om hem vast te leggen. Die extra druk voelt Piastri echter niet. "Ik denk niet dat het enige druk heeft toegevoegd", zegt Piastri. "Als je in F1 komt met de resultaten die ik heb behaald in de juniorcategorieën, is er altijd een element van verwachting. Ik denk dat het drama weliswaar voor veel aandacht heeft gezorgd, maar dat het niets met mijn rijden te maken heeft."

Voor Piastri staat wel vast dat zijn F1-debuut geen gemakkelijke zal worden. Hij heeft immers een jaar lang niet echt geracet en moet nu dus meteen een grote sprong maken. "Ik probeer weer op snelheid te komen. Natuurlijk zal er een beetje roest zijn omdat ik een jaar niet heb geracet. Er zijn dingen die je zonder racen niet kunt blijven trainen. Daarom kijk ik ernaar uit om weer de baan op te gaan", aldus de coureur uit Melbourne.

In de vrijdagtrainingen heeft Piastri het wat lastig en moet hij toezien hoe teamgenoot Lando Norris hem aftroeft. In de derde vrije training zijn de rollen omgedraaid, maar de kwalificatie verloopt uiteindelijk niet zoals gehoopt voor McLaren. Piastri strandt al in Q1 op de achttiende plek terwijl Norris een plek in Q3 misloopt en van P11 moet starten. Vanaf de achttiende plek heeft Piastri wel een goede start en hij vecht zich naar de dertiende plek. In ronde 13 komt Piastri binnen voor een pitstop, maar dat blijkt er een te zijn met grote gevolgen. Het team heeft namelijk een elektronisch probleem ontdekt bij de auto en besluit dat Piastri zijn weg niet kan vervolgen. Ook het verwisselen van zijn stuur kan het probleem niet oplossen. Zo komt er heel vroeg een einde aan het F1-debuut van Piastri.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

"Het was teleurstellend dat het er zo snel op zat", baalt Piastri na afloop. "We waren redelijk goed bezig. Ik had een degelijke start en plaatste enkele goede inhaalacties. Ik dacht dat we, tot aan het elektronische probleem, het goed deden. We proberen nog steeds te achterhalen wat het probleem is en hoopten dat het vervangen van het stuur het zou verhelpen, maar helaas gebeurde dat niet. Het is natuurlijk niet het einde van het weekend zoals ik gewild had, maar er zijn lichtpuntjes te vinden en de auto leek in de race een beter tempo te hebben. Ik heb nog steeds veel geleerd en ik ben blij dat ik nu mijn debuut heb gemaakt en een paar nieuwe dingen van de F1-weekenden heb ervaren. Nu kijk ik uit naar een beter weekend in Saudi-Arabië."

Dat weekend verloopt al iets beter voor Piastri, die op P8 kwalificeert maar uiteindelijk slechts vijftiende wordt. De McLaren blijkt niet snel genoeg te zijn, maar daar zouden updates halverwege het seizoen verandering in brengen. Dat maakt het voor Piastri zelfs mogelijk om in Qatar de sprintrace op zijn naam te schrijven. Een eerste F1-zege laat echter nog op zich wachten.