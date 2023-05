Na de Grand Prix van Azerbeidzjan stonden Max Verstappen en Sergio Perez op gelijke hoogte qua aantal zeges: beide hadden twee van de vier races gewonnen. In Miami had Perez de ideale kans om voor het eerst in zijn carrière aan de leiding van het kampioenschap te gaan, aangezien hij van de pole-position vertrok terwijl Verstappen na een mislukte Q3 van de negende plek moest komen. Toch was het de Nederlander die een veel beter tempo had, zich een weg naar voren baande en mede dankzij de sterke strategie zijn teamgenoot wist te verschalken.

Na de race in Miami zei Perez dat hij samen met het team moest analyseren wat er beter kan. Tom Coronel weet het wel: "Gewoon harder rijden", zegt de Viaplay-analist en TCR Europe Series-coureur in gesprek met Motorsport.com. "Wat denkt hij? Het gaat gewoon niet. Als je teamgenoot van Max bent, dan word je gewoon altijd tweede viool. Dat is gewoon zo. Hoe vaak hebben we het niet gezien dat andere coureurs met de staart tussen de benen zijn weggelopen. Denk nou niet dat je het kunt matchen. Ja, incidenteel als hij een foutje maakt. Maar in Q2 had Max al een snellere ronde dan die Sergio heeft gezet in Q3. Dat moeten we ook niet vergeten. Die hoop waar iedereen het over heeft... Vergeet het maar. Er is helemaal geen hoop."

Toch geeft Coronel toe dat er een klein sprankje hoop is voor Perez. "Die is er maar op één manier: wanneer het technisch met Max heel vaak fout gaat. Anders kun je het gewoon vergeten." Het gat tussen de twee coureurs is nu wel weer met minimale marge vergroot tot veertien punten. "Wen eraan, want het gaat nog groter worden", weet Coronel zeker. "Dit is toch wel de bevestiging dat je [Perez, red.] een beetje aan het dromen was. Maar weet je, dat wordt ook gecreëerd door de media. Die willen het ook zien. Ik kan me dat ook wel heel goed voorstellen... Als Max zou uitvallen, is het beter voor de strijd. Het is spannender, maar het is spannend genoeg. Die gozer komt van plek negen of plek vijftien of waar we hem ook vandaan zien komen. Vorig jaar Hongarije, Spa... noem het maar op, hij flikt het toch. Uiteindelijk maakt het niet uit waar je hem neerzet. Zolang Max op de inschrijflijst staat, vecht je gewoon voor plek twee met de rest."

Heeft Fernando Alonso met Aston Martin alles in huis om dit jaar voor de zege te gaan? Wat gaat er fout bij Ferrari? Dit en meer bespreken we in het interview met Tom Coronel. Bekijk de video bovenaan het artikel.