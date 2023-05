Perez over titelkansen in 2023: “F1-seizoen duurt nog lang”

Voorafgaand aan de race in Florida leek Sergio Perez nog goede zaken te kunnen doen in het kampioenschap. De Mexicaan zou de wedstrijd immers van pole-position beginnen, terwijl Max Verstappen negende stond op de startopstelling. Een zege had Perez de leiding in het klassement opgeleverd, waarmee voor het eerst sinds Pedro Rodriguez in 1967 een Mexicaanse coureur de WK-stand zou aanvoeren. Het liep allemaal echter net even anders.

Verstappen haalde in de openingsfase van de Grand Prix de ene na de andere coureur in en lag binnen mum van tijd alweer tweede. De Nederlander kwam aan de leiding toen Perez de pits opzocht om van de medium naar de harde band te gaan, en maakte vervolgens indruk door een moordend tempo te rijden op een oude set harde banden. Nadat Verstappen twaalf ronden voor de finish dan eindelijk zijn pitstop had gemaakt, keerde hij vlak achter Perez terug op de baan. Het duurde daarna echter niet lang voordat de Limburger de koppositie weer terug had. De zege van Verstappen betekent dat Perez nu veertien punten achter staat in het WK.

“Ik wilde deze race heel graag winnen, het zou heel erg veel voor me hebben betekend”, erkent Perez, mede doelend op het feit dat Miami haast een soort van thuisrace voor hem is, gezien de grote Latijns-Amerikaanse gemeenschap die in de Floridase stad woont. “Maar goed, het is zaak om niet op te geven. Er ligt nog een lang seizoen voor ons en we zullen moeten blijven pushen.”

‘Niemand had Max hier geklopt’

Red Bull-teambaas Christian Horner kwam met woorden van gelijke strekking. “Max was echt exceptioneel, maar we hebben nog altijd een zeer lange weg te gaan. Er zitten slechts veertien punten tussen de twee, terwijl we nog achttien Grands Prix en vijf sprintraces te gaan hebben. Er kan nog afschuwelijk veel gebeuren. Ik weet zeker dat Sergio teleurgesteld was dat hij de pole niet wist om te zetten in een zege, maar hij heeft nog altijd veel waardevolle punten gescoord.”

Op de vraag van Motorsport.com of Perez een gevoelige nederlaag heeft geleden in Miami, doordat de WK-leiding daar aan zijn neus voorbij is gegaan, antwoordt Horner: “Het schommelt altijd heen en weer in de sport, hè. In Baku had hij het geluk nog aan zijn zijde. Maar ik geloof niet dat de teleurstelling bij hem al te groot is. Hij scoorde nog steeds achttien punten. En ik denk dat niemand in staat was geweest om Max hier te verslaan.”

Verstappen was het hele weekend een klasse apart op de baan rond het Hard Rock Stadium. Gevraagd naar waar in Miami precies het verschil zat tussen de twee Red Bull-rijders, laat Horner weten: “Dat zat hem voornamelijk in de eerste sector. De bochten 3, 4, 5 en 6. Max was voortreffelijk in dat gedeelte. Gedurende de rest van de ronde deden ze volgens mij weinig voor elkaar onder. Het was echt de eerste sector waar Max het verschil maakte.” Op de vraag wat de reden daarvoor was: “Het is de manier waarop die bochten elkaar opvolgen. Het is lastig om precies aan te wijzen wat Max daar anders deed, maar hij was het hele weekend ‘on fire’ in die sector. Het zal echter van circuit tot circuit verschillen wie van de twee het sterkst is.”

Video: De masterclass van Max Verstappen in Miami geanalyseerd