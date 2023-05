Na vijf Grands Prix is Red Bull Racing nog altijd ongeslagen in 2023. Bovendien behaalde de Brits-Oostenrijkse formatie in vier wedstrijden een één-twee. De andere teams komen er dit jaar dus niet aan te pas, iets waar teambaas Christian Horner wel enigszins verbaasd over is.

“Ik schrijf nooit iemand af, maar we hebben de beste seizoensstart uit ons bestaan achter de rug”, antwoordt Horner na de race in Miami op de vraag of hij dit jaar nog concurrentie verwacht te krijgen. “We hadden vooraf het gevoel dat we een goede stap hadden gemaakt met de RB19, maar wel een stap in de orde van grootte die je zou mogen verwachten. Ik denk dus dat het vooral een kwestie is dat de anderen een minder grote stap hebben gezet met hun nieuwe auto en zo terrein hebben verloren. Ik weet echter zeker dat ze hard aan het werk zijn om daar iets aan te doen. Het zou zomaar kunnen dat we op zeer korte termijn grote sprongen gaan zien.”

“Het heeft ons wel verrast dat anderen een minder grote stap hebben gemaakt ten opzichte van waar ze vorig jaar waren”, vervolgt Horner tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar zoals ik al zei, twijfel ik er niet aan dat ze iets aan die situatie proberen te doen. Vanaf Imola komen de eerste grote upgrades op de auto’s.”

Gezien het feit dat Red Bull dit jaar minder aan ontwikkeling kan doen als gevolg van de straf die zij eerder kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021, zou de Grand Prix van Emilia-Romagna wel eens een belangrijk moment kunnen worden voor het team. Gevraagd of het er allemaal wel heel gunstig uitziet als Red Bull na die race nog steeds een voorsprong heeft op de rest: “Er is nog een zeer lange weg te gaan voordat het kampioenschap mathematisch is beslist. We mogen dan een geweldige auto, een geweldig team en twee geweldige coureurs hebben, het seizoen duurt nog heel erg lang. We zullen zien waar iedereen in Imola en Barcelona mee komt.”

