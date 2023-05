Fernando Alonso realistisch: "Focus ligt op Mercedes en Ferrari"

Fernando Alonso bemachtigde in Miami zijn vierde derde plaats van het Formule 1-seizoen en stond voor de derde keer in 2023 achter beide heren van Red Bull Racing. Hoewel de Spanjaard na de race een grote glimlach op zijn gelaat had, is de Aston Martin-coureur klaar voor meer. Maar gezien de dominante vorm van het Oostenrijkse F1-team, is het volgens Alonso zaak te accepteren dat Red Bull op dit moment buiten bereik ligt voor een gevecht. Desondanks houdt de tweevoudig wereldkampioen de hoop dat Red Bull een keer een dip heeft, waar Aston Martin van kan profiteren.

"Het is logisch dat we nu naar de tweede plek beginnen te kijken en hopelijk op een dag ook de kans krijgen om een race te winnen", aldus Alonso in Amerika. "Nu gaat dat vanwege de sterke vorm van Red Bull in ieder geval niet gebeuren. Ze zijn sterker, sneller en onwijs betrouwbaar. Ze hebben tot nu toe elke race met beide auto's uitgereden. Maar als er op een gegeven moment iets verkeerd gaat en de kans zich aandient, dan moeten we er klaar voor zijn. We maken voorlopig weinig fouten in de weekenden."

Hoewel de Spaanse coureur in diverse races op bepaalde momenten de rondetijden van Red Bull kon matchen, is hij met de AMR23 over een hele Grand Prix niet opgewassen tegen dat geweld. Hij stelt dat het te vroeg is om op de korte termijn al een stap van Aston Martin te verwachten, maar geeft aan dat dit wellicht later in het seizoen mogelijk is. Het gat tussen Alonso en Verstappen aan het einde van de race in Florida was 26 seconden.

"Dat gaat dit seizoen wel moeilijk worden", zegt hij over zijn kansen om een GP te winnen. "Het gat was behoorlijk groot, terwijl we in Miami onze beste pace van het seizoen hadden. Wij waren degene die het dichtst bij de leiders in de buurt kwamen, maar er waren geen safety cars, andere incidenten en waren wel razendsnel. Laten we het afwachten. Het wordt nog een lang seizoen. Hopelijk kunnen we er op bepaalde banen dichter bij zitten. Misschien dat een aantal upgrades ons wel gaat helpen. Ik denk wel dat we ons nu moeten focussen op Mercedes en Ferrari. We moeten hen achter ons houden in het kampioenschap. Van Red Bull moeten we accepteren dat ze het het beste voor elkaar hebben van iedereen. Wij moeten in ieder geval nog een stap maken."

Video: Alonso wordt derde in de Grand Prix van Miami