Tech: Hoe Williams de wispelturige FW43B temde

Williams heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug in de onderste regionen van de Formule 1. De coureurs hadden het afgelopen seizoen veel last van de enorme windgevoeligheid van de FW43. Maar gevoed door nieuwe investeerders en met de kennis van vorig seizoen, heeft het team dit jaar al flink wat stappen gemaakt. Zo legde een grote update tijdens de Franse Grand Prix de basis voor de prima kwalificatie van George Russell tijdens de Grand Prix van Oostenrijk.

We zetten de ontwikkelingen op een rij.

Bargeboards

Williams FW43B vergelijking bargeboards

Williams besloot onder andere om de bargeboards flink onder handen te nemen. De wijzigingen zijn er op gericht om de FW43B wat minder windgevoelig te maken. Er zijn twee rijen met vinnetjes (rood en groen op de foto links) toegevoegd. En geïnspireerd door McLaren, dat sinds vorig jaar een soortgelijke oplossing gebruikt, heeft het team een paar downwash-vleugels (het geel gekleurde element) aan de bargeboards aangebracht. Tot slot is ook de bovenkant van het verticale hoofdelement (blauw) aangepast.

Vloer

William FW43B vergelijking vloer

Net als de overige teams stapte Williams dit seizoen - gedwongen door de regelwijzigingen - over op de vloer met een Z-vormige uitsnede aan de zijkant. Dat gebeurde overigens pas in de tweede race van het seizoen, in Bahrein was er nog een tussenversie te zien. De aerodynamische toevoegingen bleven sindsdien grotendeels onveranderd, met uitzondering van de drie vinnetjes (rood op de bovenste foto) die na Bahrein kwamen te vervallen en werden vervangen door een hele set vinnen precies op de rand van de vloer (groen op de onderste foto).

Dit is een poging om een vergelijkbare luchtstroom te creëren als met de oude vloer, over en rond de achterband, waardoor de balans van de auto verbetert en de downforce toeneemt.

William FW43B vloer

Williams had al eerder in het seizoen gekeken naar de drie horizontaal gemonteerde winglet stacks, die het ook vorig seizoen gebruikte. Die zijn inmiddels vervangen door een verticaal geplaatst vleugeltje, vergelijkbaar met wat Ferrari dit jaar ook gebruikt.

William FW43B diffuser comparison

Williams rijdt sinds Frankrijk ook met een herziene lay-out van de diffuser. Het team heeft de hoogte van de buitenste rand verminderd, een beslissing die dit seizoen door verschillende teams is genomen. Het wijst erop dat de nieuwe reglementen de luchtstroom in dat gebied voldoende hebben veranderd om de teams te dwingen aanpassingen door te voeren.