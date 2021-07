Lawrence Stroll: Vettel doet het na trage start prima

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel wist vorig jaar al vrij vroeg in het seizoen dat hij aan het einde van het jaar zou moeten vertrekken bij Ferrari. Even werd rekening gehouden met een vertrek uit de Formule 1 van de 34-jarige coureur, maar hij vond nieuw emplooi bij Aston Martin, als teamgenoot van Lance Stroll.

Vettel kende een moeilijke start van het seizoen in de AMR21. Tijdens de wintertest in Bahrein legde hij het minste kilometers af van alle vaste coureurs en vervolgens scoorde hij in de eerste vier races geen enkel punt. Hij kwam echter terug met een indrukwekkende opmars naar de vijfde plaats in Monaco en scoorde vervolgens het eerste podium voor Aston Martin door als tweede te finishen in de Grand Prix van Azerbeidzjan.

In gesprek met onder andere Motorsport.com erkent Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll dat Vettel zijn duurste werknemer is, maar dat hij tevreden is met diens prestaties tot nu toe dit seizoen. “Ja, hij is de duurste, maar ik denk dat hij het geweldig doet. Hij begon traag, maar is op snelheid gekomen”, zei Stroll. “Ik denk dat de trage start ook te maken had met de problemen die we tijdens het testen ondervonden. We hebben heel weinig kunnen rijden, we hadden denk ik slechts drie dagen. En anderhalve dag van die drie dagen hadden we storingen met de auto, dus we zaten met een gebrek aan rijtijd.”

De komst van Vettel leidde bij Aston Martin tot het vertrek van Sergio Perez, die uiteindelijk onderdak vond bij Red Bull. Critici hadden liever gezien dat niet Perez, maar Stroll junior zijn plaats had afgestaan, maar vader Lawrence is het daar om begrijpelijke redenen niet mee eens. Stroll senior noemt de huidige combi zelfs de "perfecte line-up”, een ideale “mix van kampioenschap-winnende ervaring en know-how” die Vettel meebrengt en het “rauwe jonge talent” van Lance.

Op de vraag of Lance Stroll een zwakke schakel zou kunnen zijn in de ambitie van Aston Martin om in de komende vijf jaar een wereldtitel te winnen, zei Stroll senior dat zijn zoon “een buitengewone prestatie” levert. “Hij is pas 22 jaar oud. Of het nu gaat om zijn prestaties op pole-position of de verschillende podiumplaatsen, weet je, hij doet dit jaar mee met Sebastian, ik denk dat ze waarschijnlijk ongeveer gelijk staan. Dus ik heb geen zorgen dat Lance mindere prestaties levert. Als hij groeit, zal hij meer ervaring krijgen. Net als iedereen van zijn leeftijd, zal hij sterker worden. Dus ik heb absoluut geen zorgen.”