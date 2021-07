Analyse: Britse GP als veelzeggende test voor Red Bull en Mercedes

De tiende race van het Formule 1-seizoen 2021 kan om uiteenlopende redenen als een aardige graadmeter worden gezien. Waar het Circuit de Barcelona-Catalyuna nog altijd geldt als het meest representatieve circuit - met een mix van snelle bochten, een langzame derde sector en lange rechte stukken - is Silverstone op een andere manier veelzeggend. De omloop in Northamptonshire is bij uitstek de plek waar de prestaties in snelle bochten aan het licht komen. Bochtennamen als Maggots, Becketts en Copse zeggen al genoeg. Hetzelfde geldt voor de statistiek dat ongeveer zeventig procent van de ronde vol gas is en dat op een baan zonder extreem lange rechte stukken. Het draait er allemaal om 'fast-flowing corners'.

Spelen met de downforce-niveaus

Het maakt dat coureurs bijzonder graag naar Silverstone komen en het één van de fijnste omlopen van de kalender vinden, maar ook dat teams er beduidend wijzer worden over het eigen pakket. Zo is de hoeveelheid mechanische grip van groot belang in de snelle bochten en valt er door de lay-out in belangrijke mate te spelen met het downforce-niveau. In een eerder uitlegartikel is al aan bod gekomen dat Red Bull in de voorbije raceweekenden een oude luxe van Mercedes had: de RB16B is in de basis dermate goed, dat er naar gelang het circuit en wat de kopstukken wenselijk achten te spelen viel met de hoeveelheid downforce. Het was op Paul Ricard - ook een Mercedes-bolwerk - te zien en op Silverstone is dat wederom van belang.

Silverstone is namelijk wat teams een 'balancing act track' noemen. Banen als Monaco en de Hungaroring staan bekend als 'high downforce tracks', terwijl we Spa en met name Monza aan de andere kant van het spectrum vinden. Silverstone is niet zo makkelijk in één van beide uitersten te plaatsen. Hier heb je het beste van beide werelden nodig. Extra downforce helpt in de vele passages met vloeiende bochten, maar levert meer drag op en juist dat wil je vermijden op een circuit waar het veel vol gas is. Het leidt zoals gezegd tot een balanceeract. Teams die in de basis een zeer goede auto hebben, kunnen het zich permitteren om op Silverstone met iets minder downforce te rijden zonder veel in te leveren in de 'fast-flowing' corners. Het is precies waarom Mercedes zich er de voorbije jaren zo goed heeft gevoeld, al lijkt Red Bull anno 2021 in die positie te zitten: buitengewoon interessant met Silverstone op komst.

Bandenmanagement cruciaal is Engeland

Naast de downforce-niveaus is ook bandenmanagement van cruciaal belang op het befaamde circuit. Vorig jaar regende het klapbanden in de slotfase van de Britse GP: Lewis Hamilton kwam met drie banden over de finish, Valtteri Bottas en Carlos Sainz kenden beduidend minder geluk. Een week later wist Verstappen de 70th Anniversary Grand Prix naar zijn hand te zetten, vooral door beter bandenmanagement dan Mercedes. Anno 2021 zal het bandenmanagement opnieuw een cruciale rol spelen, al hoopt Pirelli de klapbanden achter zich te hebben gelaten.

De nieuwe constructie waar dit weekend mee wordt gereden moet helpen en met de C1, C2 en C3-compound is het Italiaanse merk ook bij de bandenkeuze op safe gegaan. Dat neemt niet weg dat Silverstone door de vele, snelle bochten één van de zwaarste circuits voor de banden is en ook altijd zal blijven. In dat opzicht wordt het eveneens interessant om de verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes te zien. In Portugal en Spanje had het laatstgenoemde team nog een streepje voor, maar in Frankrijk en Oostenrijk leek Verstappen het stokje te hebben overgenomen met beter bandenmanagement. Silverstone zal duidelijk maken of dat circuit-specifiek is geweest of samenhangt met de vele upgrades die Red Bull heeft geïntroduceerd.

Red Bull wil weten of Oostenrijk-beeld klopt, upgrades bij Mercedes

Met Frankrijk en de 'double-header' in Oostenrijk benoemen we niet geheel toevallig races die Verstappen wist te winnen. In Spielberg zelfs met speels gemak, al benadrukt iedereen in de kleuren van Red Bull: die overtuigende zeges in Oostenrijk bieden geen enkele garantie voor wat er komt in Groot-Brittannië. Juist daardoor ziet het Oostenrijkse team de Britse GP als een veelzeggende test. De Red Bull Ring is traditiegetrouw goed jachtterein - onder meer door de hoogte - maar Silverstone is andere koek. "De superioriteit in Oostenrijk heeft verschillende redenen gehad, daar zijn we ons zeer goed van bewust", liet Marko aan Motorsport.com weten. "De dominantie kwam door de lay-out, de hoogte en Max die zich zeer goed voelde en uitzonderlijk heeft gepresteerd voor tienduizenden Nederlanders op de tribune."

Red Bull houdt - heel verstandig - een slag om de arm en wil in Silverstone dus zien of het beeld van Oostenrijk vertekent of dat de overmacht 'echt' blijkt. Tegelijkertijd is diezelfde Marko er als de kippen bij om de druk wat weg te halen en terloops het plan met de sprintraces te kraken. Gevraagd of hij Silverstone als een cruciale test voor zijn team ziet, luidt het antwoord: "Als Silverstone een normaal raceweekend zou zijn, dan absoluut ja. Maar doordat we nu met zo'n sprintrace zitten en slechts één uur training hebben voor de kwalificatie wil ik dit geen normaal raceweekend noemen. Silverstone heeft daardoor niet de betekenis die het anders wel zou hebben als graadmeter." De 78-jarige Oostenrijker voegt er meteen aan toe: "Dat gezegd hebbende zijn we absoluut niet bang voor Silverstone. Tot dusver zijn we op ieder circuit competitief geweest. We hebben niet alles gewonnen, maar deden overal goed mee."

Het is een waarheid als een koe en maakt dat de Britse GP voor Red Bull een kwestie van 'mogen' is en voor Mercedes een kwestie van 'moeten'. De kampioensformatie van Toto Wolff kijkt inmiddels tegen een aardige achterstand aan in beide kampioenschappen en hoort vooral Hamilton roepen op upgrades. Die noviteiten gaan er in Silverstone eindelijk komen. Het maakt de Britse GP voor Mercedes zonder enige twijfel een belangrijke test. Des te meer doordat dit meteen de allerlaatste upgrades van het hele seizoen zullen zijn, in ieder geval als we Wolff mogen geloven. De Oostenrijker liet eerst weten dat er voor Silverstone niets zou komen, al bleek er volgens technisch directeur James Allison nog wat 'in de pijplijn' te zitten. Het resultaat daarvan moet aankomend weekend zichtbaar worden.

"We komen twee à tweeënhalve tienden tekort", liet Hamilton in Spielberg weten. Als je bedenkt dat de Red Bull Ring tamelijk kort is, valt dat significant te noemen. De hamvraag luidt in hoeverre de upgrades er verandering in brengen. Voor de beantwoording van die vraag moeten we tot vrijdag wachten, Wolff laat namelijk nog niet het achterste van zijn tong zien: "Het zijn slechts kleine updates, maar alle beetjes helpen in deze titelstrijd. Daarna komt het er vooral op aan dat we de eigen auto beter begrijpen en meer uit het huidige pakket halen." Wolff manoeuvreert zich handig in de rol van underdog, al dient zijn formatie nooit te worden onderschat. Wel is het moment van de waarheid aangebroken voor Mercedes: de updates van Silverstone moeten een significante stap voorwaarts betekenen om minimaal gelijke tred te kunnen houden met Red Bull. Voor dat laatste team geldt dan weer: als men ook de sportieve 'battle of Britain' weet te winnen, kan dat veel meer dan een daalder waard blijken. Voor beide teams dus een interessante test, voor fans een weekend om reikhalzend naar uit te kijken.

