Leclerc: Focus op 2022 veel belangrijker dan P3 bij constructeurs

Ferrari is op dit moment in een interessant duel om de derde plaats bij de constructeurs verwikkeld met McLaren. De Italiaanse stal scoorde dit seizoen al twee pole-positions en een podium in Monaco, maar de Britse formatie uit Woking heeft voorlopig een voorsprong van negentien WK-punten. Allemaal leuk en aardig, maar Leclerc wil liever dat hij volgend seizoen competitief is. Om de kloof naar Mercedes en Red Bull te dichten moet Ferrari alle pijlen richten op 2022, als het nieuwe reglement in werking treedt. De kopman van de Scuderia is zijn werkgever actief aan het pushen om de rest van het seizoen enkel nog voor het nieuwe reglement te werken.

“Als je mij een contract zou geven waarin staat dat we 2021 opgeven en in 2022 competitief zijn, dan zou ik dat maar wat graag aannemen. Maar helaas heeft niemand een dergelijke garantie”, zei Leclerc in podcast Beyond the Grid. “Ik push het team om de focus naar 2022 te verleggen, dat is duidelijk voor iedereen. Het is een gigantische kans en deze nieuwe auto’s gaan nog jaren mee. Dit jaar vechten we nog met McLaren om de derde plaats bij de constructeurs, maar het is natuurlijk een doel om mee te doen om de eerste plaats. Binnenkort is dat weer mogelijk, dit jaar niet. Ik geef de derde plaats bij de constructeurs dit jaar graag op om in 2022 voor de eerste plaats te vechten.”

Balans met 2021-auto "lastig te vinden"

Sportief directeur Laurent Mekies onthulde enkele maanden geleden dat het team voor 90 tot 95 procent gefocust is op de nieuwe wagen. Recent voegde hij toe dat de huidige SF21 geen verdere updates krijgt om de zwakke punten op te lossen. Met de auto voor dit seizoen komt Ferrari overigens een stuk sterker voor de dag dan in het vorige seizoen, toen de formatie haar slechtste kampioenschap afwerkte in veertig jaar. Leclerc liet zich dit seizoen al een paar keer goed zien, maar kwam in Frankrijk en Oostenrijk niet echt aan presteren toe.

“Dat is frustrerend omdat het de ene race zo gaat en de volgende race weer anders”, aldus Leclerc. “Je kunt niet het beste van beide werelden hebben. Maar dat hoort er ook bij. We proberen de juiste balans alsnog te vinden.”