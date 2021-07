Formule 1 onthult 2022-bolide: Wat krijgen we te zien?

Eigenlijk zouden de nieuwe Formule 1-wagens dit jaar al hun debuut maken, maar de coronapandemie gooide flink wat roet in het eten en de Formule 1 stelde de introductie met een jaar uit tot 2022. Besloten werd om nog een jaartje langer door te gaan met de wagens van 2021 en de teams zo de tijd (en middelen) te geven om volgend seizoen beslagen ten ijs te komen.

Wat krijgen we donderdag te zien?

De details over die nieuwe generatie F1-wagens liggen al enige jaren vast en eind 2019 was er al een officiële presentatie met computer graphics en zelfs een schaalmodel. De belangrijkste wijziging is dat de nieuwe wagens gaan werken met het ground effect-principe. Twee venturi-tunnels aan de onderkant moeten de luchtstromen onder de auto doortrekken waardoor die tegen de baan wordt gezogen. Dat is precies het tegenovergestelde van hoe de huidige wagens tegen het asfalt worden gedrukt, namelijk door de luchtstroom die over de auto loopt en die een heel systeem aan vleugeltjes en vinnetjes op en aan het bodywork vereist. Die zijn dus niet meer nodig en wat over zou moeten blijven is een clean bodywork dat er ook nog eens spectaculair uit zou moeten komen te zien. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij:

Eenvoudiger voorvleugel

Geen bargeboards

Grotere achtervleugels

Elementen boven de banden om turbulentie (en dus vuile lucht) te voorkomen

Betere aerodynamica onder de wagen om meer neerwaartse druk te genereren (grondeffect) en een grotere diffuser

Versimpelde ophanging, verbod op hydraulische ophanging

18 inch banden, bandenwarmers blijven voorlopig behouden

Tevens is voorgesteld om de velgen te voorzien van een LED-panel om de fans van informatie te voorzien. Ook is een display op het bodywork voorgesteld

Minimumgewicht van 768 kilogram, een toename van 25 kilogram ten opzichte van de huidige wagens

Dikkere remschijven met eenvoudiger ontwerp

Grotere cockpitafmetingen om langere rijders niet te benadelen

Voorgeschreven vloerstructuur om flexibele vloeren te voorkomen

Al deze wijzigingen zijn niet alleen bedoeld om een futuristische look te creëren, uiteraard moet ook het spektakel op de baan toenemen. Momenteel verliezen de bolides in de vuile lucht van een voorganger zo’n veertig procent aan downforce. Met de nieuwe bolides moet dat worden teruggebracht tot vijf tot tien procent, waardoor de coureurs elkaar langer en beter kunnen volgen. Dat moet resulteren in meer gevechten op de baan. Vooralsnog blijft DRS behouden, maar de toepassing wordt later nog uitgebreid besproken.

Krachtbronnen

De krachtbronnen blijven vooralsnog ongewijzigd, de betrokken partijen zijn sinds kort met elkaar in overleg over een nieuw format dat in 2025 of 2026 moet ingaan.