Nieuwe F1-motoren voor 2025 krijgen grotere elektrische component

Afgelopen weekend werd er in de marge van de Grand Prix van Oostenrijk door een aantal betrokken partijen gesproken over het nieuwe motorreglement dat in 2025 van kracht moet worden. Naast de FIA en Formule 1-organisatie FOM schoven bij de ontmoeting op zaterdag de huidige motorfabrikanten Mercedes, Ferrari, Renault en Red Bull (vanaf ’22) en de potentiële toetreders Audi en Porsche aan.

Details zijn nog niet naar buiten gebracht en het zal ook nog wel enige maanden duren alvorens er meer duidelijkheid is over hoe een en ander er in de praktijk uit komt te zien, maar Toto Wolff zei maandag in Monaco dat de Formule 1 er goed aan doet om vast te houden aan turbo hybride krachtbronnen die op volledig duurzame brandstof rijden.

Wolff sprak op een conferentie van de autosportfederatie FIA en zei daar dat er overeenstemming was bereikt dat de Formule 1 niet terug kan keren naar luide verbrandingsmotoren. “De discussie was ‘wat doen we in de toekomst qua motor?’, want we willen kosten besparen en dus willen we niet opnieuw het wiel uitvinden. Maar we willen ook een motor die relevant is van 2025 tot en met 2030. We kunnen niet die oude petrol heads zijn met jankende motoren, als iedereen verwacht dat we elektrisch gaan rijden.” Concluderend zei Wolff: “Dus deze [nieuwe] motoren zullen nog steeds van brandstof worden voorzien. We blijven bij de huidige V6, maar de elektrische component zal enorm toenemen.”

De huidige Formule 1-krachtbronnen hebben zowel een MGU-K als een MGU-H, elektrische systemen die kinetische en warmte-energie omzetten in vermogen. Er gaan stemmen op om de MGU-H te laten vallen vanwege de kosten en complexiteit. Dat zou dan de deur openen voor het gebruik van een krachtiger kinetische component. Die zal als aanvulling dienen op de reguliere verbrandingsmotor die zal draaien op duurzame brandstoffen.

“Waarom we bij die verbrandingsmotor blijven, is omdat we geloven dat we nog heel lang [synthetische] brandstoffen zullen gebruiken”, legde Wolff uit. “In Europa hebben we misschien de ambitieuze doelstelling dat elektrische mobiliteit in 2030 onderdeel is van ons dagelijks leven, maar in de rest van de wereld zijn er dan nog miljoenen voertuigen die nog steeds op brandstof rijden.”

Wolff verwacht dat de innovaties en de zoektocht naar duurzame oplossingen in de Formule 1 de jongere generatie fans zal aanspreken. “Onze sterkst groeiende groep is de 15- tot 35-jarigen”, vervolgde Wolff. “Ik was afgelopen weekend in Oostenrijk. Het ging niet zo geweldig op het circuit, maar het was indrukwekkend om weer eens een vol huis te zien. We hadden 115.000 toeschouwers en ik heb een jonger publiek dan ooit gezien. Voor dat jongere publiek staat de Formule 1 – we hebben een enquête gehouden – voor innovatie en hightech. We gaan misschien een beetje weg van de gladiatoren, maar de jeugd ziet het als het vliegen met straaljagers, dus we moeten nooit vergeten dat hightech innovatie deel uitmaakt van ons DNA.“