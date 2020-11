Stroll strandt op startplek dertien na 'miscommunicatie'

In het eerste deel van de kwalificatie wist Stroll zich nog knap naar de tweede tijd te rijden. Dat deed hij in zijn tweede run op de zachte band, nadat hij zijn eerste poging in Q1 had afgewerkt op een setje mediums. Dat brak hem op in het tweede kwalificatiedeel, waarvoor hij nog maar één nieuw setje mediums over had. Die gebruikte Stroll in zijn eerste run, maar die werd onderbroken vanwege een door Carlos Sainz veroorzaakte rode vlag. Na de onderbreking ging de Racing Point-coureur vervolgens op een setje gebruikte mediums naar buiten, terwijl de concurrentie een nieuw setje liet monteren. Dat resulteerde voor Stroll uiteindelijk in de dertiende startpositie.

Na afloop van de kwalificatie sprak Stroll over een ‘miscommunicatie’ tussen hem en het team. Hij verwachtte genoeg tijd te hebben om na zijn run op mediums nog een run op softs te doen, maar dat bleek niet het geval. “We hadden de verkeerde banden op de auto. Ik denk dat we voor de softs hadden moeten gaan, niet de mediums”, vertelde de Canadees. “We moeten terugkijken hoe dat is gebeurd, maar het heeft ons veel gekost. Qua timing was er een miscommunicatie. Ik dacht dat we de tijd hadden voor twee runs, maar we hadden slechts tijd voor één run en dat was op een oude set mediums. In Q1 hadden we een setje gebruikt en voor de rode vlag in Q2 reden we ook een ronde, waarna we op dat setje verder gingen. De anderen hadden een nieuw setje en ik had geen kans om zelfs in de buurt te komen. Helaas was dat een slechte keuze.”

De prestatie van Stroll staat in schril contrast met de verrichtingen van teamgenoot Sergio Perez in Bahrein. De Mexicaan, die nog altijd geen stoeltje heeft voor 2021, liet zich weer eens van zijn beste kans zien door achter beide Mercedessen en Red Bulls de vijfde startpositie te bemachtigen. “Het was een heel goede kwalificatie”, concludeerde Perez dan ook. “Ik denk dat Q1 onze kwalificatie echt gemaakt heeft, omdat we op één setje banden doorgingen. Daarna hielden we vast aan de strategie, want we wisten duidelijk dat we in de race wilden doen en dat is starten op de mediums. Dat heeft denk ik ook een goed verschil gemaakt voor ons. Er valt zondag veel te winnen en met een goede start en een goede strategie kunnen we veel punten scoren.”