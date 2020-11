Ocon weer in kwalificatie verslagen door ‘gezegende’ Ricciardo

Ricciardo heeft het hele seizoen al de overhand in de kwalificaties en dat uit zich ook in het kwalificatieduel: hij was in Bahrein voor de veertiende keer dit seizoen sneller dan Esteban Ocon, die zelf slechts een keer in een kwalificatie sneller was dan zijn teamgenoot. Op Sakhir kwalificeerden de Renault-mannen zich op P6 en P7, waarbij het verschil tussen beide slechts 0,002 seconde was in het voordeel van Ricciardo. Tot frustratie van Ocon, die naar eigen zeggen een van zijn beste kwalificaties van het jaar afwerkte. “Hij is gezegend. Hij heeft natuurlijk een heel goed en sterk jaar. Het grootste deel van het seizoen was hij sneller dan ik, maar het viel altijd in zijn voordeel als het close was. Het is dus aan mij om dat in de komende twee races te veranderen”, concludeerde de Fransman na de kwalificatie in Bahrein.

“Ik denk dat het een goede sessie was, goed gemanaged door het team. Het lukte om met slechts een run door te gaan in Q1 en dat was ook het doel. Daarna was het niet makkelijk om op de mediums te kwalificeren, want het is nooit eenvoudig om tussen sessies van compound te wisselen. Maar het lukte door de rode vlag weer in één run. Dat was prettig. In Q3 werkte de auto heel goed. Ik was blij met de balans en voelde mij op mijn gemak. Het is een circuit waar ik graag rij, dus ik heb vandaag veel plezier gehad.”

Ricciardo was op zijn beurt niet geheel tevreden na de kwalificatie in Bahrein. Hij vond het verschil met Ocon naar eigen zeggen te klein. “Het telt. Als ik dat [verschil] zie, ben ik natuurlijk blij dat ik aan de goede kant zit, maar de sporter in mij zegt dat het niet genoeg is en dat ik hem te dichtbij liet komen”, vertelde hij. “Ik heb Estebans onboard gezien en het was een heel sterke laatste ronde. Het was foutloos en zag er absoluut uit als een van zijn beste ronden dit jaar. Maar ongeacht de marge gaat het om een startpositie. Ik sta toch weer drie, vier meter dichter bij bocht een. Voor de strijd met [Sergio] Perez in het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs ben ik blij dat ik twee duizendsten sneller was.”

Ocon en Ricciardo plaatsten zich op mediums voor Q3 en beginnen dus ook op de middelste compound aan de race. Desondanks verwacht de Australiër dat hij meer dan één pitstop gaat maken. “Ik denk niet dat het een eenstopper wordt. Ik verwacht dat iedereen denkt aan een tweestopper, daarom hebben velen twee setjes hards achtergehouden.”, refereert hij naar de hoge bandenslijtage op het Bahrain International Circuit. “Ik hoopte eigenlijk dat een aantal man uit de top-tien op de softs zou starten, maar we staan allemaal op dezelfde band. Toch denk ik dat er variatie in de strategie zal zitten. Ik weet zeker dat het Plan A voor iedereen een tweestopper is, dat is geen geheim. Daarnaast kan je hier ook inhalen.”