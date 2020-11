Verstappen: "Niet al onze zwakke plekken zijn dit jaar te verhelpen"

Verstappen leek zaterdag op weg om de Mercedes-coureurs te splitten, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de voor hem gebruikelijke derde startplek. Het gat ten opzichte van Lewis Hamilton bleef binnen de perken, al denkt Verstappen daar zelf iets anders over. "Nou nog steeds te groot toch? Vierenhalve tienden ofzo, bijna vijf tienden. Van onze kant bezien is dat niet echt wat je wilt. Maar we weten ook dat dit circuit niet ons sterkste circuit is", zo liet hij voor de camera van Ziggo Sport weten.

Niet alle zwakke punten zijn snel op te lossen

Gevraagd of hij negatief verrast is door het blijvende gat met Mercedes, ook al omdat het team van Toto Wolff de doorontwikkeling heeft opgegeven en alles bewaart voor 2021, laat Verstappen aan onder meer Motorsport.com weten: “Nee hoor, niet echt verrast. We zijn natuurlijk hard aan het pushen om het gat te dichten, maar we weten ook dat er enkele zwakke plekken in onze auto zitten die we dit jaar niet meer op kunnen lossen. Daarvoor moeten we dus wachten tot volgend jaar.”

“Natuurlijk had ik er nu al graag dichterbij gezeten, maar ja, we zijn nog steeds aan het leren over deze auto. We weten nu dat we een paar dingen moeten veranderen voor volgend jaar en ik zal natuurlijk ook proberen om het voor volgend jaar allemaal op orde te krijgen. Hopelijk zitten we er dan dichterbij." Verstappen hoopt in 2021 dus al voorzichtig een vuist te kunnen maken, al heeft hij aangegeven dat de omwenteling van 2022 reëel gezien een betere kans biedt aan Red Bull Racing.

Hopen op slijtageslag van het Pirelli-rubber

Dit jaar zijn beide wereldtitels zoals bekend al lang en breed vergeven, maar dat verandert niets aan de aanpak van Verstappen. “Het is dit weekend eigenlijk net zoals altijd: gewoon proberen om het beste eruit te halen en om zo goed mogelijke resultaten te boeken. Dat is het enige wat ons nog rest. Proberen het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten.” Voor de Grand Prix van Bahrein bestaat dat ‘goede resultaat’ normaliter uit een podiumplek of is er toch meer mogelijk? “Nou ja je wilt altijd winnen hè, maar we moeten wel realistisch blijven. Tot nu toe is het weekend vrij positief verlopen, al kwamen we in de kwalificatie toch wel iets tekort.”

Verstappen weet dat bijblijven normaliter het hoogst haalbare is, al zou de slijtage van het Pirelli-rubber nog voor een wending kunnen zorgen. “Dit circuit is behoorlijk agressief voor de banden, dus hopelijk maakt dat het tot een interessante race.” De negenvoudig Grand Prix-winnaar start net als het Mercedes-duo voor hem op mediums, maar zou daarna voor een andere tactiek kunnen kiezen. “We hebben andere banden over ten opzichte van Mercedes, met één extra setje van de harde banden. Dus wie weet, als je beetje in de problemen komt op de mediums dat een harde band dan misschien werkt. Maar ik denk dat ze bij Mercedes toch wel weer genoeg snelheid hebben waardoor het ook in de wedstrijd lastig wordt om het hen echt moeilijk te maken. Maar hopelijk word ik positief verrast.”

