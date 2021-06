Perez vol vertrouwen op weg naar GP van Stiermarken

Dat Sergio Perez het prima naar zijn zin heeft bij Red Bull bleek wel tijdens de Grand Prix van Frankrijk. De coureur uit Guadalajara moest op het Circuit Paul Ricard op een gegeven moment de voor de tweede keer gestopte Max Verstappen voorbij laten gaan. Die bedankte hem over de boordradio, waarop Perez reageerde met een welgemeend ‘let's get them.'

Uiteindelijk eindigden de Red Bull-coureurs beiden op het podium en hoewel Perez aanvankelijk nog niet zo tevreden was, is hij inmiddels wat bijgedraaid. “Het was een positief weekend en het was geweldig voor het team een dubbel podium te pakken en waardevolle punten te scoren in het constructeurskampioenschap. Aan mijn kant boek ik nog steeds vooruitgang en komen dingen samen, maar alles gaat de goede kant op.”

Dat het succes uitgerekend op Paul Ricard – een circuit waar Red Bull het traditioneel moeilijk heeft – kwam, maakt de vreugde des te groter, vervolgt Perez. “Als team hadden we dit soort prestaties niet verwacht op een circuit dat ons in het verleden niet goed heeft bevallen. Als team hebben we in Frankrijk heel goed samengewerkt. We hebben de strategie laten werken en nu moeten we dat gewoon volhouden.”

Tijd dus om vooruit te kijken en dat doet Perez met vertrouwen. “De motivatie van iedereen is super hoog en we zullen dit momentum gebruiken om ons potentieel in de komende races te maximaliseren.” Die komende races brengen het Formule 1-circus naar Oostenrijk en de Red Bull Ring waar twee races op rij gepland staan. “Ik kijk er naar uit om voor Red Bull te racen tijdens onze thuisrace”, vervolgt Perez. “We hebben nu twee weekenden op hetzelfde circuit en ik denk dat het me veel zal helpen om vooruitgang te boeken en meer ervaring op te doen in de auto. Het team heeft hier in het verleden goed gepresteerd, dus hopelijk houdt die vorm aan en kunnen we een paar goede resultaten boeken.”