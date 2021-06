Massa: Mercedes moet het lef hebben om Russell F1-kans te geven

Al weken wordt er gespeculeerd over de line-up van het Mercedes F1 Team in 2022. De kans is groot dat Lewis Hamilton zijn contract verlengt. Tweede rijder Valtteri Bottas kan in de eerste fase van het huidige seizoen te vaak niet mee in de strijd tussen Mercedes en Red Bull Racing. Het merk met de ster heeft in George Russell een groot talent in huis. De Williams-coureur beschikt over een aflopend contract. Datzelfde geldt voor Bottas. Niets lijkt een promotie van de talentvolle Brit nog in de weg te staan. Volgens voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa is dat de juiste keuze, anders heeft een ontwikkelingsprogramma voor jonge rijders geen zin.

“Als je een jonge rijder hebt, investeer je als team in hem zodat hij op een dag misschien je belangrijkste coureur wordt. Het team dat dat doet, moet ook het lef hebben om op het juiste moment die keuze te maken [om hem te promoveren]”, aldus Massa in gesprek met onze collega’s van Motorsport.com Brazilië. “Russell heeft echt al wel wat ervaring in de F1. In de enige race met een goede auto, een Mercedes, had hij gewonnen als het team geen fout had gemaakt. Het is een belangrijke verandering: hij krijgt Hamilton als teamgenoot… Toen ik bij Ferrari kwam, reed ik naast Schumacher. Dat was gaaf: een jonge rijder krijgt een kans naast een ervaren coureur. Vervolgens hangt het af van de prestaties. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Russell verdient deze kans.”

De Braziliaan ziet de nodige overeenkomsten met zijn overstap in 2006 van Sauber naar Ferrari en stelt dat het zijn eigen loopbaan enkel ten goede is gekomen om naast een veelvoudig wereldkampioen te rijden: “Het was een geweldige leerschool. In de eerste helft van het jaar had ik het wat lastig, maar daarna streden we elke race om de pole en overwinning. Het was zonder enige twijfel zeer leerzaam. De jaren daarna reed ik nog voor een topteam dus het was absoluut een nuttige leerschool.”