'Perez op weg naar Red Bull Racing voor F1-seizoen 2021'

Perez lag lange tijd in de weegschaal met Nico Hulkenberg als mogelijke vervanger van Alexander Albon, die in zijn eerste volledige seizoen als racer bij de hoofdmacht van Red Bull nooit echt kon overtuigen. Daarentegen leverde Perez bij Racing Point wellicht zijn beste seizoen in tien jaar Formule 1 af, dat de 30-jarige Mexicaan bekroonde met een stuntzege in Sakhir.

Na veel speculatie werd bekend dat Red Bull op vrijdag de identiteit van Verstappens teamgenoot voor het Formule 1-seizoen 2021 bekendmaakt. Volgens het Zwitserse Speedweek, dat in handen is van het Red Bull-concern en dus goed is ingelicht over de verrichtingen van het team, is de keuze uiteindelijk op Perez gevallen.

Perez eindigde dit seizoen als vierde in de WK-stand met 135 verzamelde punten. Dat zijn er 30 meer dan Albon, die als Red Bull-coureur pas zesde werd. De man uit Guadalajara pakte in zijn loopbaan, die hij tot dusver afwerkte bij Sauber, McLaren, Force India en Racing Point, al tien podia, steeds met minderwaardig materiaal maar met een uitgekiende strategie en goede bandenbehandeling.

