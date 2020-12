VIDEO: Toto Wolff blikt terug op F1-seizoen 2020

Zeven seizoenen, zeven dubbele wereldtitels in de Formule 1. Ook in het bijzondere coronajaar 2020 liet Mercedes zich niet verrassen en pakte het met de Mercedes W11 uit met de snelste wagen van het pak, waarmee Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel kon behalen.

Met een seizoen dat begon in juli is het duidelijk een heel moeilijk jaar geweest voor ons allemaal door corona", stak Wolff van wal in een video van Mercedes. "Maar als team zijn we samen blijven werken. We hebben met z'n allen een nieuwe record neergezet en het voelt bijna onwerkelijk om die zevende wereldtitel te bereiken."

Wolff bespreekt ook zijn toekomst en die van Hamilton bij het Formule 1-team. De Oostenrijker gaf al aan dat hij in de toekomst een minder intensieve rol bij de Duitse constructeur zou zien zitten.

