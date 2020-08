Perez rekent op langer verblijf bij Racing Point

Perez heeft net als Racing Point-teamgenoot Lance Stroll nog een contract voor 2021, maar het is een publiek geheim dat het team ook gesprekken heeft gevoerd met Sebastian Vettel. De Duitser vertrekt na dit seizoen bij Ferrari. Perez verklaarde na dat nieuws dat het “wel duidelijk” was wie zou vertrekken als Vettel vastgelegd zou worden, aangezien Stroll de zoon is van teameigenaar Lawrence Stroll. Tijdens de Spaanse GP noemde de Mexicaan het “een kwestie van tijd” voordat er duidelijkheid zou komen over zijn toekomst. Perez herhaalde dat in aanloop naar de Belgische GP, toen hij vanzelfsprekend weer gevraagd werd naar de situatie.

“Het is, zoals ik voorheen ook gezegd heb, een kwestie van tijd”, aldus Perez. “Ik ben blij met dit team, ik geloof in het project. Ik zit hier al een tijdje en het is duidelijk dat we groeien. We hebben intern allemaal het idee dat het de goede kant op gaat. We zien geen reden waarom er iets zou moeten veranderen, ik zie die noodzaak ook niet. We hebben op het circuit een geweldig seizoen en binnen het team werkt het heel goed. Ik verwacht geen verandering.”

Positieve feedback van het team

Perez werd door een andere F1-formatie benaderd toen het nieuws over de wederzijdse interesse tussen Vettel en Racing Point naar buiten kwam. Ook kreeg hij vanuit andere kampioenschappen geïnformeerd naar de diensten van Perez. Gevraagd of hij nog contact heeft met andere F1-teams met betrekking tot 2021, zei hij: “Nee. De feedback die ik van het team krijg is dat we allemaal samen willen doorgaan.” De coureur maakt zich geen zorgen over zijn toekomst bij Racing Point, omdat hij continu praat met de teamleiding: “Alle feedback die ik krijg is erg positief. Dat houd ik bij me en dat is waarom ik zoveel vertrouwen heb, maar ook waarom ik zo rustig ben”, vervolgde hij. “Ik heb de situatie niet in de hand, dus ik maak me er ook niet druk om. Ik focus me op het racen en ben er verder niet mee bezig.”

Met medewerking van Luke Smith