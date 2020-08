Raikkonen over toekomst in F1: “Ik heb nog niets besloten”

Kimi Raikkonen werkt momenteel zijn tweede seizoen voor Alfa Romeo af, maar zowel de Fin als teamgenoot Antonio Giovinazzi zijn nog niet bevestigd voor 2021. Gevraagd of de 40-jarige Raikkonen ook in 2021 weer van de partij is, antwoordde hij kort en krachtig: “Ik heb nog geen besluit genomen.” De wereldkampioen van 2007 wijdde pas verder uit nadat hem gevraagd werd of hij zichzelf nog voor een ander team ziet rijden dan Alfa Romeo. Raikkonen maakte duidelijk dat hij zelf eerst nog de knoop moet doorhakken of hij in de sport wil blijven.

“Ik weet het niet”, antwoordde hij. “Ten eerste moet ik een besluit nemen over wat ik wil doen, en daarna kijken we verder. Dat is op dit moment duidelijk het eerste wat besloten moet worden. En dan zie ik niet echt wat het zou veranderen als ik met hun race, of dat ik niet race. Zoals gezegd, totdat ik besluit wat ik doe staan deze dingen niet echt op mijn lijst.”

Wel geeft Raikkonen toe dat het totaalplaatje voor hem belangrijker is dan de competitiviteit van Alfa Romeo. “Natuurlijk maakt dat ook verschil. Ik race veel liever voor goede posities en punten, maar je krijgt nooit garanties dat het goed of slecht gaat in een nieuw jaar. Het totaalplaatje is voor mij veel belangrijker. Op de eerste plek komt familie, en de kinderen worden natuurlijk groter. Dit jaar kon ik meer thuis zijn, dat is geweldig, en ik denk dat dit echt gaat beslissen of doorga met racen of niet. Er gaat een moment komen dat ik thuis wil zijn en andere dingen wil doen.”

Raikkonen werd ook gevraagd of hij Alfa zou verlaten om plaats te maken voor een jong talent. Hij lachte daarbij om de suggestie dat landgenoot Mika Hakkinen eind 2001 was vertrokken bij McLaren om plaats te maken voor hem. “Ik betwijfel of hij voor mij is vertrokken. Ik weet zeker dat hij met andere dingen bezig was dan wat er met mij gebeurde. Ik had bovendien een driejarig contract bij Sauber. Misschien keek men er op die manier naar, dat hij vriendelijk was en mij de positie gaf, maar zo werkt het gewoon niet. En eerlijk gezegd is mijn besluit gebaseerd op wat ik denk dat goed voor mij is, en dat heeft niets te maken met of het iemand helpt. Als je dat wil doen, prima, maar zo neem ik mijn besluiten niet.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper