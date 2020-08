Mercedes heeft ‘rekening te vereffenen’ op Spa-Francorchamps

Vorig jaar pakte Charles Leclerc in een beladen weekend zijn eerste F1-zege op Spa-Francorchamps door Mercedes-coureur Lewis Hamilton voor te blijven. Een jaar daarvoor wist Sebastian Vettel nog te winnen in de Belgische Ardennen. Voor de laatste zege van Mercedes moeten we terug naar 2017, toen Hamilton de sterkste was. Mede doordat de in het zwart uitgedoste Zilverpijlen al sinds 2017 droog staan, meent teambaas Toto Wolff dat “we in België nog een openstaande rekening hadden”, zo vertelde hij in zijn voorbeschouwing op de zevende Grand Prix in 2020.

Toch benadrukt de Oostenrijker dat het niet makkelijk wordt om op Spa te winnen. “Spa is een iconisch circuit en ook een van de favorieten van de fans, maar het vinden van de juiste afstelling kan moeilijk zijn door de verschillende karakteristieken. Enerzijds wil je zo weinig mogelijk luchtweerstand op de lange rechte stukken, maar anderzijds heb je een zeker downforceniveau nodig om snel te zijn in de bochten. Bovendien wordt er regen verwacht in de Ardennen, wat het werk niet makkelijker gaat maken.”

Vooralsnog is Mercedes met afstand het sterkste team gebleken in 2020. Slechts één keer pakte een rijder van een ander team de zege, dat was bij de 70th Anniversary Grand Prix toen Max Verstappen won. Wolff is trots op de manier waarop Mercedes een week later in Spanje terugsloeg. “We zagen de mindset van ons team in Spanje tot leven komen: na moeilijkheden op Silverstone analyseerden we onze problemen en probeerden binnen een paar dagen met de juiste conclusies te komen”, zei Wolff. “Veel mensen hebben keihard gewerkt zodat we een betere race konden hebben in Barcelona en onze sterke prestaties op zondag waren de uitkomst van dat werk. Winnen in Spanje was een geweldige beloning voor al het slimme werk van de dagen daarvoor en het maakt me trots om te zien hoe dit team de lat hoger blijft leggen.”