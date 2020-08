FIA let in België nog strenger op overschrijden van track limits

Al jarenlang is de kerb bij de apex van Raidillon een aandachtspunt voor de FIA, omdat coureurs daar de limiet opzoeken met het afsnijden van de bocht om zodoende rondetijd te winnen. De F1 heeft nu ook twee andere punten aangewezen waar men de coureurs niet toestaat om de grenzen van de track limits op te zoeken. Deze twee nieuwe punten zijn bij het uitkomen van bocht 9 en het opkomen van het rechte stuk van start-finish.

Als coureurs in een van deze bochten wijd gaan en aan de verkeerde kant van de kerbstones uitkomen, dan wordt de rondetijd zonder pardon afgepakt in de trainingen en kwalificatie. In de race staat de FIA ook geen aanhoudend misbruik van de track limits toe. In totaal mogen coureurs op zondag drie keer in de fout gaan, bij een vierde overtreding wordt de zaak doorverwezen naar de stewards.

In een notitie die naar de teams is gestuurd was F1-wedstrijdleider Michael Masi duidelijk dat er in totaal slechts drie fouten zijn toegestaan, en niet drie fouten per bocht. “Bij de derde keer dat een coureur tijdens de race achter de kerbs bij bocht 4, het uitkomen van bocht 9 en het uitkomen van bocht 19 komt, krijgt hij een zwart-witte vlag te zien. Verdere overtredingen worden dan doorverwezen naar de stewards”, zei Masi. “Om twijfels te voorkomen: dit houdt in dat het gaat om drie overtredingen in totaal, dus niet drie overtredingen bij iedere bocht.”

In het geval dat een coureur naar de mening van de wedstrijdleiding door een tegenstander van de baan is geduwd in een van deze bochten en daardoor de track limits overschrijdt, dan telt het incident niet mee richting een straf. De verandering in houding rond de track limits op Spa-Francorchamps komt nadat de FIA bevestigde dat alle stroken kunstgras rond het circuit zijn verwijderd voor dit jaar. Andere veranderingen aan het circuit zijn de toevoeging van een tweede kerb aan de binnenkant van Eau Rouge, een verlenging van de pitmuur van de pits voor de supportraces en een uitbreiding van de bandenstapels bij het uitkomen van Raidillon, de plek waar Anthoine Hubert verongelukte.

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble