Perez blij met P5 sprintrace na "te zware straf" voor zijn kwalificatie

Sergio Perez kwalificeerde zich vrijdag als vierde voor de sprintrace op de Red Bull Ring. Zijn naam werd echter met potlood opgeschreven omdat hij mogelijk aan het einde van Q2 de track limits had overschreden. De stewards concludeerden pas na de kwalificatie dat Perez inderdaad buiten de lijntjes had gekleurd. Omdat Perez zonder die tijd in Q2 zich niet zou hebben geplaatst voor Q3, schrapte wedstrijdleiding ook alle rondetijden in het laatste deel van de kwalificatie. Volgens de stewards is dit eerlijk naar alle andere deelnemers. Daarmee viel de Mexicaan terug naar de dertiende startpositie.

Perez werkte zich zaterdag in de sprintrace op naar de vijfde plaats. De Red Bull-rijder is blij dat hij "de schade wist te beperken" en zondag de Grand Prix van Oostenrijk vanaf de derde startrij mag aanvangen. "Ik begin op P5, aan de schone kant; dat geeft weer volop mogelijkheden. Hopelijk kan ik na de start bij de koplopers aanhaken en vervolgens wat plekken winst boeken."

Kind van de rekening

Normaliter wordt een coureur bij het overschrijden van de track limits direct bestraft. Op de vraag van Motorsport.com hoe frustrerend het was dat de afstraffing pas aan het einde van de rit kwam, antwoordde Perez dat hij nu onnodig veel schade heeft geleden. "Ik heb zonder meer iets verkeerd gedaan, maar ik denk dat ik ook het kind van de rekening ben. De FIA had beter moet controleren", aldus Perez na de sprintrace. "Ik heb een zwaardere straf gekregen dan had gemoeten. Nu heb ik al mijn banden in Q3 verspild. Ik heb alles op het spel gezet. Maar goed, het is verleden tijd." Hij voegde er nog aan toe: "We zien de hele tijd de nodige inconsistentie [met straffen], hopelijk kunnen we wat ritme krijgen en beter samenwerken met de FIA."

De discussie over track limits blijft het hele seizoen terugkomen. Het onderwerp stond ook afgelopen vrijdag in Oostenrijk weer op de agenda bij de veelbesproken rijdersbriefing. Een gefrustreerde Sebastian Vettel verliet het overleg voortijdig, wat de Aston Martin-coureur op een voorwaardelijke boete van 25.000 euro kwam te staan. George Russell zei later dat hij behoefte heeft aan meer consistentie en verantwoordelijkheid van de stewards. "We voelen ons gehoord, maar ze kunnen de regels niet week in, week uit veranderen als een coureur zijn stem verheft," zei de Mercedes-man. "Ze moeten daarboven staan en consequent handhaven. Het moet voor ons allemaal duidelijk zijn. De straffen moeten consequenter zijn. En dat zal alleen komen als er consistentie is van de mensen die de regels controleren."

Video: Sergio Perez blikt terug op de sprintrace op Red Bull Ring