Perez valt door track limits-overtreding in Q2 terug naar P13

Normaal gesproken wordt een tijd vrij rap geschrapt als blijkt dat een coureur zich tijdens een ronde niet aan de track limits heeft gehouden. In het geval van Sergio Perez kwam de overtreding echter pas aan het licht toen Q3 al in gang was gezet. De stewards besloten het incident vervolgens na de kwalificatie te onderzoeken, al viel uit een herhaling van het bewuste moment al duidelijk op te maken dat Perez tijdens zijn laatste snelle ronde in Q2 bij de achtste bocht buiten de baan was gegaan.

Ondanks dat de rondetijd waarmee de Red Bull-coureur zich aan het einde van Q2 plaatste voor Q3 niet geldig was, kwam hij dus wel gewoon in actie tijdens het sluitstuk van de kwalificatie. Als reden waarom de rondetijd van Perez niet direct was geschrapt - wat Pierre Gasly de kans zou hebben gegeven om deel te nemen aan Q3 - voeren de stewards op ‘dat er veel situaties bekeken moeten worden tijdens elke sessie’.

Perez zou zich vervolgens als vierde kwalificeren voor de sprintrace op zaterdag, maar moest daarna dus nog bij de stewards komen voor het vergrijp in Q2. Dat de teamgenoot van Max Verstappen de track limits had overschreden, was echter zo klaar als een klontje en werd ook niet door het team van Red Bull betwist.

Red Bull voerde echter als verweer op dat het verlaten van de baan op die bewuste plek geen duidelijk voordeel oplevert en kwam met data om die bewering te ondersteunen. De stewards wierpen daar echter tegenin dat het tijdens de kwalificatie om ‘het verlaten van de baan zonder een gerechtvaardigde reden’ gaat en niet om het welbekende ‘leaving the track and gaining a lasting advantage’, waar tijdens een race sprake van kan zijn als een coureur van de baan gaat.

De wedstrijdleiding geeft toe dat het niet vaak voorkomt dat een coureur doorgaat naar het volgende kwalificatiedeel en daarna pas geconstateerd wordt dat diegene zich niet aan de track limits heeft gehouden. De stewards konden zich in elk geval geen recent geval bedenken en besloten het incident met Perez daarom als een ‘nieuwe situatie’ te beoordelen.

Red Bull gaf tevens aan dat deelname aan Q3 gepaard ging met risico en verbruik van middelen, waarmee onder andere op de banden zal worden gedoeld. De stewards erkenden dat, maar vonden dat dit bij het bepalen van de strafmaat verder geen rol mocht spelen. Daarom is de normale straf gehanteerd: het schrappen van de rondetijd. Omdat Perez zonder die tijd in Q2 zich niet zou hebben geplaatst voor Q3, heeft de wedstrijdleiding ook alle rondetijden in het laatste deel geschrapt. Volgens de stewards is dit ‘eerlijk naar alle andere deelnemers’.

Onderaan de streep houdt dit in dat de op één na snelste tijd van Perez in Q2 wordt aangehouden voor de kwalificatie-uitslag, wat betekent dat hij zich als dertiende gekwalificeerd heeft voor de sprintrace. Als gevolg hiervan schuiven George Russell, Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Alexander Albon en Valtteri Bottas allen een plekje op naar voren.

De wedstrijdleiding keek ook nog naar het moment dat Russell na zijn crash in Q3 de baan overstak naar de pitstraat. De Mercedes-coureur deed dit zonder toestemming van de marshals en op een moment dat er nog andere wagens over het circuit aan het rijden waren. Volgens de stewards had dit tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden wanneer een van die auto's de ingang van de pits had gemist. De Brit kwam weg met een officiële waarschuwing.

Video: De samenvatting van de F1-kwalificatie op de Red Bull Ring