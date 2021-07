Eerlijke Perez: "Had al op iets meer gehoopt in deze fase"

Perez werkt dit weekend zijn tweehonderdste race in de Formule 1 af, nummer negen in dienst van Red Bull. Voor zijn overstap gaf de tweevoudig Grand Prix-winnaar aan vijf wedstrijden nodig te hebben om volledig te kunnen wennen. Met de resultaten tot dusver en een derde plek in het wereldkampioenschap, lijkt Perez ook volgens dat schema te presteren. Toch denkt de hoofdrolspeler er zelf nog iets anders over. "Ik vind het wisselen van teams toch lastiger dan vooraf verwacht. Ik ben qua motor, auto en dergelijke echt naar een compleet ander team gegaan. Het duurt langer dan gedacht voordat ik de snelheid helemaal te pakken heb", laat Perez aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

"Het gaat wel steeds beter, maar ik had in deze fase van het seizoen al op iets meer gehoopt. Aan de andere kant is het jaar nog lang en kan ik over vijf races misschien beter oordelen." Het aanpassen moet volgens de man met startnummer 11 op meerdere fronten gebeuren. Natuurlijk aan de RB16B en aan de Honda-motor, maar ook mentaal. "Ik kom tegenwoordig naar een race en weet dat ik kan winnen als ik er zelf alles uithaal, dat geeft motivatie. Tegelijk staat de druk er vol op. Je moet continu leveren op extreem hoog niveau. Ik neem het op tegen de allerbeste coureurs ter wereld en tegen een topteam als Mercedes. In mijn gevecht met Hamilton [tijdens de GP van Azerbeidzjan] kon ik bijvoorbeeld zien hoe goed hij is. Hoe hij je onder druk zet, hoe hij de banden spaart en meer van dat. Hij is bijzonder intelligent en dat geldt ook voor Max. Dat ik het tegen deze jongens opneem, tilt mij ook naar een ander niveau."

Sterke teamgenoot geen excuus

Perez noemt daar meteen zijn teamgenoot en de huidige WK-leider. Het zitje naast Verstappen is in de voorbije jaren een ondankbare plek gebleken, al wil Perez dat niet als excuus gebruiken. "We weten in deze wereld allemaal hoe goed Max is. Hij zit vanaf de eerste training op een extreem hoog niveau. Maar ik concentreer me volledig op mijn eigen kant van de garage. Ik probeer zelf comfortabel te worden in de auto en de snelheid te vinden. In dat opzicht is Red Bull heel anders dan wat ik voorheen gewend was. Ik ben qua teams naar het andere uiterste van de grid gegaan. Dat heeft de overstap lastiger gemaakt, al kom ik er uiteindelijk wel. Ik boek nog ieder weekend progressie en zie geen reden waarom ik in de komende vijf races geen extra stap kan zetten. Ik kan ermee leven, maar het is nog niet goed genoeg. Ik wil ook meer dan dit."

Video: Een uniek kijkje achter de schermen bij Red Bull met Sergio Perez