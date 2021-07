Op hoofdlijnen werd eerder al een akkoord bereikt over een experiment met de kwalificatieraces op zaterdagmiddag, maar over de details zaten de betrokken partijen nog niet op één lijn. Daarnaast zorgt het nieuwe format ervoor dat het sportieve reglement van de FIA op enkele significante punten gewijzigd moet worden. Vooral de regels die gelden in parc fermé staan nog ter discussie. De definitieve versie van het reglement moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de wereldmotorsportraad.

Sommige teams vrezen dat ze hun werkwijze aan moeten passen. Klussen die normaal op vrijdagavond of zaterdagmiddag uitgevoerd werden, mogen nu niet meer gedaan worden als de parc fermé-regels na de kwalificatie op vrijdagmiddag al gaan gelden. Een van de knelpunten is het vervangen van de koppeling, diverse teams houden zich daar gedurende het weekend mee bezig omdat deze onderdelen uiterst gevoelig zijn. Alpine, McLaren, Aston Martin en Alfa Romeo hebben daarover hun zorgen uitgesproken. Andere teams maken gebruik van een koppeling met een langere levensduur. Vanwege de lijst met gehomologeerde onderdelen en wachtlijsten bij leveranciers is het niet mogelijk om tijdens het seizoen veranderingen toe te passen. Naar verluidt wordt er geen uitzondering gemaakt voor het vervangen van de koppelingen, al mogen teams wel een nieuw exemplaar monteren als ze kunnen aantonen dat de koppeling door extreme slijtage vervangen moet worden. De originele koppeling moet vervolgens ingeleverd worden bij de FIA.

Ook zijn de teams bezorgd over de plank aan de onderkant van de auto. Deze wordt altijd voor de kwalificatie op zaterdag vervangen om extreme slijtage te voorkomen. Ook dat kan niet meer gedaan worden na de start van de kwalificatie, in het geval van een weekend met sprintkwalificatie dus rond de lunch op vrijdag. In dit geval zou er niets veranderd zijn.

Brawn had voor de start van de vergadering al geen twijfels over de gesprekken. “De regels zijn grotendeels definitief”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Het probleem met de koppelingen is in een vroeg stadium genoemd, maar daar wordt nu niet meer over gesproken. Het was interessant dat het weer genoemd is, dus daar zullen we donderdag nog eens over praten. Verder zijn de regels goed uitgewerkt. De agenda bevatte tot nu toe enkele details. Bijvoorbeeld het aantal regenbanden dat we terug gaan geven aan Pirelli. Het zijn allemaal details, niets fundamenteels staat nog ter discussie. En ongeacht of we er een akkoord over bereiken, het gaat zeker door. Het voorlopige reglement is goedgekeurd door de WSMC. Kleine details kunnen aangepast worden, maar we hebben de goedkeuring. Dus niets gaat ons wat dat betreft nog tegenhouden.”