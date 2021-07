F1-teams verwachten in de knel te komen met fragiele koppelingen

Oorzaak is het experiment met een drietal sprintraces dit seizoen. De opbouw van een raceweekend met zo'n sprintwedstrijd kent een ander schema en dat gaat gevolgen hebben voor het afstellen van de auto's en dus ook voor het vervangen van de fragiele koppelingen.

Normaal vinden er op vrijdag twee vrije trainingen plaats, maar tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië - waar de eerste sprintrace zal plaatsvinden - is er slechts één vrijdagse training, op dezelfde dag gevolgd door de kwalificatie. Direct na de kwalificatie moeten de auto’s naar het parc fermé en dan mag er nog maar een zeer beperkt aantal onderdelen van de auto worden vervangen. De koppeling behoort daar niet toe.

De koppelingen van Aston Martin, Alpine en McLaren zijn dusdanig gevoelig dat ze om de paar honderd kilometer een onderhoudsbeurt moeten hebben. Normaal rijden de teams op vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen met koppeling A, waarna ze die uit elkaar halen en eventueel tot en met het ingaan van het parc fermé (zaterdagmiddag na de kwalificatie) kunnen vervangen door koppeling B. Doordat het parc fermé tijdens een sprintrace-weekend niet pas op zaterdagmiddag dicht gaat, maar al op vrijdagmiddag na de kwalificatie, kan dat dus niet meer en moeten de teams, het de hele zaterdag en zondag met één koppeling doen.

“Deze koppelingen zijn voor een ander doel gebouwd”, liet Aston Martin-teammanager Andy Stevenson aan Auto Motor und Sport weten. “Ze hebben na elke 300 kilometer een onderhoudsbeurt nodig. Als we het hele weekend met één koppeling moeten rijden zonder de mogelijkheid te hebben die te kunnen vervangen, kunnen we niet garanderen dat hij het volhoudt.”

De Formule 1 besloot pas in april tot het definitief invoeren van de sprintraces en eigenlijk was dat rijkelijk te laat, zei Stevenson. “Als we voor het seizoen hadden geweten wat we konden verwachten, hadden we andere koppelingen gebouwd. Als de FIA niet toegeeft, moeten we misschien een oefensessie overslaan. Dat kan niet in de geest van deze innovatie zijn.”

Het simpelste zou zijn om de koppelingen buiten de parc fermé-regels te houden, zoals bijvoorbeeld ook met de remmen, luchtfilters en bougies gebeurt. Toch heeft de FIA verzoeken om de regelgeving aan te passen, afgewezen. De autosportfederatie zegt dat de teams dan maar wat minder proefstarts moeten maken. Alan Permane, sportief directeur van Alpine, vindt dat een flauwekul-argument. “Het heeft niets te maken met het aantal [proef]starts”, aldus de Engelsman. “Het is gewoon slijtage, de koppeling is continu in gebruik. Het schakelen is het probleem, niet de start."