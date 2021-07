Masi: 'Hevige titelstrijd zorgt voor meer technische richtlijnen'

Technische richtlijnen worden in de Formule 1 uitgevaardigd als er bij de teams onduidelijkheid bestaat over (de interpretatie) van de reglementen. Ook wordt het middel ingezet om mazen in de reglementen te dichten en de veiligheid te vergroten.

In de afgelopen weken zijn er drie in het oog springende technische richtlijnen uitgevaardigd. Ten eerste de strengere controle op de stijfheid van de achtervleugels, ten tweede de strengere controles op de spanning in de banden en tot slot het uit veiligheidsoverwegingen vertragen van de pitstops.

Van verschillende kanten kwam er forse kritiek op de richtlijnen, voornamelijk natuurlijk van teams die zich door de ingrepen benadeeld voelen. Naast inhoudelijke argumenten was er ook kritiek op de manier waarop de FIA de richtlijnen doorvoert. Ferrari-directeur Laurent Mekies vindt dat de federatie de aanpassingen eerst met de teams zou moeten bespreken alvorens ze door te voeren. En Frederic Vasseur vindt het aantal technische richtlijnen (technical directives: td’s) gewoon veel te groot. “Ik denk dat het niet de juiste manier is, dat we nu op de maandagochtend meer td’s hebben dan persberichten. Het is de nieuwe manier om F1 te besturen, en het is niet de juiste manier”, aldus de Alfa Romeo-teambaas die alvast een voorschot neemt op het volgende dossier. “Het volgende onderwerp zal de doorbuiging van de voorvleugel zijn, daar moeten we het over hebben.”

FIA-wedstrijdleider Michael Masi wijst de kritiek van Vasseur van de hand. Volgens de Australiër is de toename van het gebruik van td’s een gevolg van de felle titelstrijd die momenteel woedt tussen Mercedes en Red Bull. Alle drie de richtlijnen van de afgelopen weken, hebben betrekking op ten minste één van deze twee teams. “Het is duidelijk dat de strijd om de titel op een aantal gebieden heviger is dan we in lange tijd hebben gezien”, zei Masi tegen Motorsport.com. “En de behoefte aan duidelijkheid op bepaalde gebieden, is inderdaad toegenomen. Maar ik denk dat het vooral is toegenomen als direct gevolg van wat er op het circuit qua competitiviteit aan de hand is.”

Masi is het dan ook niet eens met de visie van Vasseur die het idee heeft dat dit een nieuwe manier van leidinggeven is. “Ik zou het niet een manier van besturen noemen”, zei Masi. “Maar het is natuurlijk wel een manier om met alle teams te communiceren over de manier waarop bepaalde regels vanuit het perspectief van hun technische afdelingen, kunnen worden geïnterpreteerd. Of over bepaalde procedures die gevolgd kunnen worden, om te bepalen of ze al dan niet conform [de regels] zijn. Iedereen wil altijd meer duidelijkheid op bepaalde gebieden, vandaar het aantal ervan.”