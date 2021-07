Producent 'Senna' maakt docuserie over F1-supremo Ecclestone

De achtdelige serie genaamd ‘Lucky!’ zal worden geproduceerd door Pandey's bedrijf Jiva Maya. Tijdens de lockdown van afgelopen jaar werden in het huis van Ecclestone in Zwitserland uitgebreide filmopnames gemaakt.

De Britse F1-supremo is inmiddels 90 jaar oud. Hij timmerde ooit zelf aan de weg als coureur, schreef zich zelfs (in 1958) in de voor de F1 Grand Prix van Monaco maar kwalificeerde zich niet. Hij besefte al snel dat hij te weinig talent had om het echt te maken als coureur en werd teameigenaar. In de jaren zeventig en tachtig groeide hij uit tot de machtigste man in de Formule 1 en zag hij koningsklasse van de autosport uitgroeien tot het wereldwijde commerciële circus dat het vandaag de dag is.

Scenarioschrijver Pandy was onder meer verantwoordelijk voor de met een BAFTA bekroonde documentaire over Ayrton Senna die in 2010 werd uitgebracht. Recentelijk schreef en regisseerde hij de documentaire Heroes, een productie van Motorsport Network.

“Dit is de eerste keer dat ik iemand toevertrouw om mijn verhaal en het verhaal van de Formule 1 te vertellen. Manish is de enige verteller en regisseur waarvan ik geloof dat hij het verhaal op het scherm kan brengen”, zegt Ecclestone in een toelichting. “Hij is niet alleen een groot verteller,hij is ook een groot fan. Hij volgt de Formule 1 al sinds hij kon lopen en zijn kennis van deze wereld en haar 'movers and shakers' is encyclopedisch en zijn passie onovertroffen.”

In de serie zal Ecclestone “zijn levensverhaal en het verhaal van het ontstaan, de groei en het fenomenale succes van de Formule 1 onthullen.” Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van de rijke archieven van de Formule 1-organisatie zelf."

“Bernie heeft kunnen reflecteren, niet alleen op zijn dagen als een van de grootste sportimpresario's aller tijden, maar ook op zijn leven”, aldus Pandey. “In zijn 90 jaar heeft hij de wereld afgereisd en iedereen ontmoet die er maar toedeed, en toch blijft hij ongelooflijk grappig. Het is een genot om zijn buitengewone verhaal voor het eerst volledig te vertellen.”

De Formule 1-organisatie FOM staat pal achter het project, zo blijkt uit de woorden van CEO Stefano Domenicali. “Formule 1 is echt een wereldwijde sport met meer dan 70 jaar geschiedenis, gecreëerd door Bernie die een enorm aandeel heeft gehad in het maken van de sport tot wat het nu is.”