De Duitse renstal heeft inmiddels vier nederlagen op rij geleden tegen Red Bull Racing, een verschil in topsnelheid zou het grootste voordeel zijn voor de suikerdrankenfabrikant. Red Bull koos de afgelopen races voor een andere achtervleugel die voor minder downforce en drag zorgde, Mercedes ging daarentegen voor een forse achtervleugel op de wagen.

Na de Grand Prix van Stiermarken gaf Red Bull-teambaas Christian Horner zijn inzicht op het verschil tussen de beide teams. “Ze hebben een vleugel die net zo groot is als de deur van een schuur op de achterkant van de wagen, wij hadden een redelijk slanke versie. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om uit te vinden wie sneller is op de rechte stukken.”

Terwijl Mercedes ook een optie heeft om met een low drag-variant op de proppen te komen, stelt men dat een dergelijke keuze geen positieve invloed heeft op de winstkansen van het team. James Vowles, strategiebaas van Mercedes, zegt dat het team constant aan het analyseren is welke vleugel het beste werkt en dat het team momenteel met het juiste downforce-niveau werkt.

“Je kunt kiezen voor minder achtervleugel en daarmee meer snelheid genereren op het rechte stuk, maar daarmee zouden we onze prestaties in de bochten op het spel zetten”, verklaarde hij. “En dat niet alleen. Het heeft ook te maken met de degradatie. Iets minder achtervleugel geeft wellicht meer kans om in te halen, maar er is sprake van een balans. We gebruiken simulatietools die de achtervleugels naast elkaar zetten en op basis daarvan rekenen we de optimale afstelling uit voor elk circuit. Dan kijken we naar het inhalen, naar de kwalificatie en de race. De uitkomst is wat je op de baan ziet.”

Rake-concepten maakt vergelijken moeilijk

Een van de verklaringen voor het feit dat Red Bull sneller is met een low drag-achtervleugel is mogelijk dat de vloer en diffuser van de RB16B meer downforce genereert dan de Mercedes. Dit heeft mogelijk te maken met het high rake-concept van Red Bull. Het trimmen van de achtervleugel zorgt dan voor minder verlies van downforce. Mercedes heeft juist een concept met weinig rake. Vowles stelt dat het lastig is om op basis van die criteria te bepalen hoe groot de impact van de achtervleugel precies is.

“Red Bull heeft iets minder vleugel, maar ze hebben achter meer rijhoogte dan wij. Het is lastig om te bepalen hoeveel drag de wagen genereert ten opzichte van onze auto”, vervolgde Vowles. “We weten dat onze wagen met deze afstelling optimaal is voor de snelste rondetijden, dat is waar het in de kwalificatie en de race uiteindelijk om gaat.”