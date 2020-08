Vettel onvermurwbaar: Ik heb geen manager nodig

“Misschien helpt het hier en daar maar dit is het pad dat ik altijd al bewandeld heb”, zegt de geplaagde Ferrari-coureur in gesprek met Sky-analist Ralf Schumacher. De viervoudig wereldkampioen werd in de begindagen van zijn loopbaan ondersteund en begeleid door Red Bull en BMW. Sinds hij in 2014 de banden met de energiedrankengigant doorsneed doet hij zelf de onderhandelingen over zijn contracten. In plaats van het aanstellen van een vaste manager geeft Vettel er de voorkeur aan advies in te winnen bij personen die hij vertrouwt, zoals Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko.

Voor mediazaken wordt hij ondersteund door Britta Roeske. Op de vraag van Ralf Schumacher of een klassieke manager niet verstandig zou zijn, zeker nu zijn toekomst onzeker is gezien het aanstaande gedwongen vertrek bij Ferrari, zei de Duitser: “Dat is een goede vraag. Sommige mensen komen en gaan. Er zijn er veel die je een schouderklopje geven maar je een paar weken later bekritiseren. Je hebt uiteraard altijd mensen om je heen die je steunen. Belangrijker dan het creëren van publieke opinies is te weten welke personen je kunt vertrouwen en op wie je kunt bouwen. Ik ben nog altijd in goed humeur en het is aardig helder in mijn hoofd. Ik heb me nooit echt bezig gehouden met de externe perceptie, wat mensen denken en zeggen. Thank God. Ik volg niet alles dat wordt gezegd en geschreven.”

Eerder liet voormalig Formule 1-teambaas Colin Kolles, die Vettel zijn testdebuut liet maken in de Formule 3, in gesprek met Sport1 al weten dat de Duitser baat had kunnen hebben bij een belangenbehartiger: “Het had hem in elk geval in de voorbije twee jaar geholpen als hij iemand aan zijn zijde had gehad. Hij heeft op een dag besloten dat hij geen manager nodig heeft, dat hij alles zelf wilde doen met advocaten. Dat is zijn keuze. Je moet echter wel begrijpen dat de Formule 1 zeer politiek is. Heel erg politiek zelfs.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll, Motorsport.com Duitsland