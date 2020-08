Hülkenberg heeft geen interesse in reserverol voor 2021

Hülkenberg keerde eerder deze maand onverwacht terug in de Formule 1 als vervanger van Sergio Perez bij Racing Point. De coureur uit Emmerik maakte indruk door meteen op snelheid te zijn en zich als derde te kwalificeren voor de tweede race op Silverstone. Hülkenberg hoopt nu in 2021 als volwaardig coureur terug te keren in de koningsklasse. Een baantje als reservecoureur, ook al zou dat bij een topteam als Mercedes zijn, daar heeft hij geen trek in.

“Ik zie mijzelf niet ergens als reservecoureur aan de slag gaan”, liet Hülkenberg op de Duitse zender Sport1 weten. “Ik heb tien jaar in een racezitje gezeten en op de startgrid gestaan. Om dan een stap achteruit te zetten zonder dat er veel kans is om terug te keren, dat zie ik niet echt zitten. Dat is niet de pad die ik wil bewandelen.”

Hülkenberg bevestigde dat hij sinds het begin van het jaar al gesprekken voert over volgend jaar. “Silverstone heeft in dat opzicht niets veranderd. Het is een proces dat constant loopt op de achtergrond”, aldus de oud-coureur van Williams, Force India, Sauber en Renault. Tijdens mijn korte comeback speelde er eerlijk gezegd niets. Je bent dan volledig geconcentreerd op je werk. Het voornaamste is om een goede prestatie neer te zetten als je een kans krijgt. Het maken van plannen voor de toekomst is onderdeel van een groter proces.”

Hülkenberg vermoedt dat het nog wel ‘een paar weken meer’ zal duren voordat hij meer duidelijkheid heeft over zijn toekomst. Concrete kansen lijken er te zijn bij Alfa Romeo, als Kimi Raikkonen besluit te stoppen, en Haas, wanneer de Amerikaanse formatie ervoor kiest niet verder te gaan met Romain Grosjean. De naam Hülkenberg wordt ook geregeld genoemd in combinatie met Red Bull, maar Helmut Marko heeft recentelijk nog tegenover Motorsport.com ontkend dat de Duitser in beeld is om Alexander Albon te vervangen.

Ondertussen verwacht Hülkenberg geen nieuwe invalbeurt in 2020. “Ik verwacht dit seizoen geen races meer te rijden. Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren in deze tijden van corona, maar ik ga er niet vanuit. Ik houd mezelf fit en blijf paraat, maar ik reken er niet op dat dit een wekelijkse bezigheid gaat worden. Ik focus me op een terugkeer in 2021.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll